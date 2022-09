Acqua, un’estate da dimenticare 

La stagione turistica sta finendo, è tempo di bilanci anche per Abbanoa. E dalla Gallura arrivano pessimi segnali per il gestore delle rete idrica. Aziende e amministrazioni comunali non hanno digerito i disservizi e i razionamenti iniziati a ridosso di Ferragosto e ora vorrebbero presentare il conto. Sul tavolo c’è la proposta di uno sgravio dei costi delle bollette per le utenze danneggiate, sia pubbliche che private. Inoltre, nei casi più gravi, verrà chiesto ad Abbanoa di risarcire gli utenti. Quindi, sconto sulle prossime bollette e risarcimento dei danni.

«Mai più interruzioni»

La proposta arriva da comuni e associazioni di categoria. Fabio Fiori, coordinatore dell’Associazione albergatori di Olbia, non ha dubbi: «È doveroso venire incontro con sgravi agli imprenditori che hanno subito danni per l’interruzione delle forniture idriche. Fronteggiare queste situazioni per un operatore turistico è drammatico, per le conseguenze nei confronti dei clienti e per i danni all’immagine dell’attività. Purtroppo anche a Olbia non sono mancati i problemi. Abbiamo avuto anche interruzioni delle forniture elettriche nei giorni più importanti della stagione turistica. Il tema non è solo quello dei ristori per i danneggiati, spero che i gestori si rendano conto che non possiamo più accettare situazioni simili. La stagione turistica, con i suoi picchi di consumi, va programmata per tempo».

I sindaci

Interruzioni e razionamento hanno riguardato la fascia costiera (anche Porto Cervo) e l’Alta Gallura. I sindaci sono stati subissati di proteste. Emblematico il caso di Tempio, il primo cittadino, Gianni Addis, è già partito alla carica, dice: «Stiamo chiedendo il risarcimento dei danni ad Abbanoa, come ente (per la nostra utenza) e per i nostri concittadini. L’unica strada è quella di uno sconto sulle prossime bollette. A Tempio l’emergenza idrica non è finita». Stesso discorso a Luras, dove gli anziani cercano con il bidone in mano l’autobotte per rifornirsi.