Acqua, un Monte di proteste 

«Siamo al quarto giorno di disservizio - dice un gruppo di residenti -. Non ci danno spiegazioni e ne abbiamo bisogno. Come al solito inizia la stagione estiva e manca l’acqua. L’autobotte ci era stata promessa dalle 10 del mattino». A metà mattina il mezzo carico d’acqua di Abbanoa arriva davanti al chiosco, in seguito alle lamentele anche di chi prende in affitto le case e i bed&breakfast e si ritrova senza un bene essenziale e con la vacanza rovinata.

Gli operai sono sotto il sole, ma senz’acqua per poter ultimare i lavori legati al Superbonus 110% e alla ristrutturazione di alcuni edifici decadenti. Ieri è arrivata l’autobotte di Abbanoa ma non basta a ridurre i disagi e a placare la protesta dei residenti.

I disagi sul monte Ortobene, rimasto senz’acqua, vanno avanti da diversi giorni. L’unico bar presente si ritrova a dover garantire solo servizio d’asporto: il cartello all’esterno della struttura avverte della chiusura per mancanza d’acqua e demoralizza i fruitori del parco e i clienti dell’unico servizio presente.

L’autobotte

Il rimpallo

Antonio Catte, tecnico responsabile di Abbanoa, spiega: «Abbanoa dispone dell’acqua. La mancanza al Monte è dovuta al fatto che la piscina di Farcana è stata pulita con l’impiego di un ulteriore quantitativo di acqua che quindi ha comportato la mancanza in tutta l’area».

Dal Comune risponde Fabrizio Beccu, vicesindaco e assessore con delega alla Visione urbana: «La piscina è vuota, verrà riempita tra qualche giorno. È stata pulita e deve essere riverniciata. Poi provvederemo».

In attesa di capire meglio, i residenti si pongono la domanda su come la situazione si evolverà una volta iniziato il riempimento della piscina olimpionica di Farcana.

«Non so se la pulizia comporti una mancanza, per eseguirla è stata utilizzata una piccola pompa - sottolinea Beccu -. Mi chiedo se il problema sia strutturale. È assurdo. Faremo il possibile per non arrecare danni ai cittadini. Collaboriamo con tutti gli enti, anche noi lo siamo, ma far arrivare l’acqua all’Ortobene non è competenza del Comune».

I residenti

«Si dovrebbero usare le autobotti per le necessità della piscina senza toccare l’acqua dei residenti - afferma Mirella Mele, 56 anni, che vive al Monte -. Serve un metodo diverso. Il problema si ripete ormai da trent’anni, siamo esausti di questa situazione che è diventata ingestibile». «Abito qui tutto l’anno. Durante la stagione invernale non ci sono problemi - dice Raffaella Podda, 57 anni -. Compaiono contestualmente ai lavori nella piscina, anche se il Comune dice di no. Anche quando torna nei rubinetti è in condizioni pessime. I panni dalla lavatrice vengono fuori con la ruggine e non si può utilizzare l’acqua per cucinare». Giovanni Mura “Doddo”, 60 anni, altro residente, precisa: «Non esiste una condizione che consenta l’approvvigionamento costante. E siamo solo all’inizio della stagione estiva». La preoccupazione è crescente anche in vista delle prossime settimane quando il Monte si riempirà di residenti e visitatori che naturalmente contano sui servizi essenziali. «Confidiamo nel ritorno della pressione nel pomeriggio - afferma Valeria Romagna, assessora a Paesaggio, monte Ortobene e qualità della vita -. In caso contrario l’autobotte sarà disponibile per i cittadini».

