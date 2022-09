Acqua, tutti contro il sindaco  

Il valore aggiunto, stavolta, è stato il processo in contumacia al sindaco Littera, assente all’assemblea, e all’amministrazione comunale che, ha detto Tifany Podda, coordinatrice del comitato, «sembra remare in una direzione contraria alla nostra». Giampiero Spada, attivissimo componente del comitato “Serramanna contro Abbanoa”, è intervenuto per dire che «avremmo gradito la presenza di qualcuno dell’amministrazione e che questa ci appoggiasse».

Sul caso Abbanoa, a Serramanna, il sindaco Gabriele Littera finisce nel mirino dell’assemblea organizzata dal comitato cittadino che si oppone alla fine della decennale gestione autonoma del servizio idrico e al conseguente passaggio al gestore unico. All’ombra degli alberi del parco Pineta di via 25 Aprile, sede dell’assemblea pubblica, i temi sono quelli di sempre: difesa dell’acqua comunale, le fonti non ritenute “di pregio” dall’Egas, perdite idriche al 60 per cento (altro motivo che scredita la gestione autonoma serramannese) e no alla deliberazione dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna che spedisce il paese fra le braccia di Abbanoa. Un nome che, da queste parti, suscita poche simpatie. L’ente, ha detto a chiare lettere Sergio Arisci, uno del comitato “Serramanna contro Abbanoa”, «ci prende la nostra acqua e ce la rivende a prezzi loro».

Direzione contraria

Il valore aggiunto, stavolta, è stato il processo in contumacia al sindaco Littera, assente all’assemblea, e all’amministrazione comunale che, ha detto Tifany Podda, coordinatrice del comitato, «sembra remare in una direzione contraria alla nostra». Giampiero Spada, attivissimo componente del comitato “Serramanna contro Abbanoa”, è intervenuto per dire che «avremmo gradito la presenza di qualcuno dell’amministrazione e che questa ci appoggiasse».

Lo sguardo è già rivolto al 30 settembre (la data limite al ricorso contro la decisione dell’Egas). «Abbiamo la necessità, entro il 30 settembre, di capire dove andiamo a parare», ha proseguito Spada: «Perché dopo, è certo, saremo in Abbanoa, con tutto quello che ne consegue».

Davanti al silenzio dell’amministrazione municipale («Un muro di gomma», lo ha definito Spada) l’ultima iniziativa è stata una lettera a firma della referente Tifany Podda, al presidente dell’Egas, Fabio Albieri. «Alla lettera abbiamo allegato le 2.500 firme raccolte».

Murgia e Piano

Assente il sindaco Littera, la scena se la sono presa il capogruppo di minoranza Gigi Piano e, soprattutto, l’ex sindaco Sergio Murgia. Un anno fa, di questi tempi, Littera e Murgia intessevano un accordo elettorale che avrebbe portato il primo sullo scranno di sindaco di Serramanna. Ora l’idillio sembra finito e le distanze tra i due appaiono incolmabili. «Oggi purtroppo non è facile, neanche io sono ottimista», ha detto Murgia facendo il punto sulla partita per l’acqua: «Egas ci ha detto no, però dobbiamo riuscire a fargli cambiare idea». L’ex sindaco è convinto che possa servire alla causa «andare dall’Egas, da Solinas, dal prefetto per dire: ascoltateci».

Anche Gigi Piano sposa la causa del comitato: «Siamo al vostro fianco. Il nostro gruppo consiliare è fortemente impegnato in questa battaglia. La nostra posizione è netta: no ad Abbanoa, sì al prosieguo della gestione autonoma per Serramanna».

Il post del sindaco

Il sindaco, contattato da questo giornale, ha preferito affidare il suo pensiero a un post su Facebook: «Da mesi – scrive Littera – combattiamo contro l'arrivo di Abbanoa e alcune possibili soluzioni ci fanno sperare di non averli qua. Ci sono possibilità, emerse di recente, che ci permettono di dire che questa partita non è per niente finita. Il ricorso sul quale è coinvolto il legale incaricato non è l'unica strada percorribile e questo fa ben sperare». Quali sono queste possibilità il sindaco non lo dice: «Meglio non sbilanciarsi o fornire troppi dettagli ma stiamo lavorando per tenere qui la gestione del servizio idrico». Quanto alla mancata partecipazione all’assemblea: «Abbiamo partecipato a incontri pubblici e privati col Comitato, ne abbiamo organizzato uno a nostra volta in Municipio con alcuni ospiti di rilievo e appena possibile aggiorneremo nuovamente tutti».

