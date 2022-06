Acqua razionata, piscina chiusa 

«Comunichiamo che purtroppo la piscina olimpionica di Farcana non potrà aprire questo fine settimana, e non si ha certezza della data di apertura. Le cause sono da attribuire ad una erogazione ridotta del flusso di riempimento vasca per i ben noti seri problemi di Abbanoa, basti pensare che la scorsa stagione, con un flusso adeguato, la vasca era stata riempita in 7 giorni e l’impianto aperto il 24 giugno». È una comunicazione senza appello quella data dai gestori della piscina del monte Ortobene. Nessuna accusa. Ma la presa d’atto di una situazione che da anni rimane identica e immutata: le infrastrutture idriche in uno dei gioielli del centro Sardegna, l’Ortobene, sono inadeguate. E a pagarne sono comunque i cittadini. Sia quelli che rimangono senza acqua nei rubinetti sia quelli che non possono accedere all’impianto ancora vuoto per due terzi.

La decisione

Il presidente della società, Antonello Farina, che ha preso in gestione anche quest’anno l’impianto comunale aveva annunciato l’apertura, come avvenne l’anno scorso, dell’impianto natatorio per oggi. La previsione era quella di riempire la vasca in una settimana. Ma qualcosa è andato storto, visto che ancor prima del riempimento, durante la fase di pulitura che non utilizza acqua, i residenti dell’Ortobene sono stati più volte costretti a denunciare i rubinetti a secco. Inizialmente Abbanoa aveva imputato il disservizio al riempimento della piscina. Accuse rimandate al mittente dai gestori e dal Comune: «Non c’era alcun disservizio». Così il gestore idrico ha deciso di contingentare la fornitura alla piscina «otto, nove ore di acqua al giorno con portata ridotta» fa sapere Antonello Farina. «Abbiamo iniziato sabato e oggi siamo appena ad un terzo del volume».

Troppo poco

Un flusso inadeguato non permette nemmeno di avanzare stime sulla conclusione del riempimento. «Siamo consapevoli delle difficoltà e dei problemi che tutti conoscono e non puntiamo il dito contro nessuno - spiega Farina -, ma siamo molto delusi che il nostro lavoro sia stato inutile. Ci auguriamo che nei prossimi giorni la situazione possa migliorare».