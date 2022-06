Acqua pubblica, tensione in Consiglio 

Alta tensione tra i banchi del Consiglio comunale sul tema della futura gestione delle risorse idriche consorziate. Dopo l’assemblea popolare sul tema dell’acqua, che si è tenuta venerdì scorso nell’anfiteatro del Parco Riola, promossa dall’amministrazione comunale, tutti attendono con ansia il verdetto dell’Egas, che entro venerdì dovrà esprimersi sulla richiesta inoltrata dal Municipio, con la quale si rivendica la possibilità di continuare a gestire autonomamente il proprio acquedotto.

La polemica

«Una richiesta che andava presentata tempo fa – protesta l’ex sindaco Nando Pellegrini, ora consigliere del gruppo di opposizione - La questione andava seguita sin dall’inizio del mandato. Invece in quattro anni non è stato fatto nulla. Ribadisco l’opportunità, che qualunque sia il verdetto dell’Egas, non si deve assolutamente cedere le sorgenti e l’acquedotto ad Abbanoa, ma la gestione deve rimanere in capo al »omune. Questo nell’interesse dei cittadini, che attualmente pagano l’acqua in bolletta a un prezzo più che conveniente. Gli aumenti del costo del servizio, che subirebbero con l’arrivo del gestore unico, creano e basta un grave danno all’economia della nostra comunità». Dello stesso parere il collega dell’opposizione Paolo Sanna, che assieme all’ex sindaco Pellegrini, da sempre contrario alla privazione del servizio idrico, ha presentato un’integrazione all’ordine del giorno della prossima seduta dell’assemblea civica, riguardante le procedure per rivendicare all’Egas la gestione dell’acquedotto comunale. «Sono molto stupito, che un tema molto sentito dai fluminesi – spiega Sanna – come quello del futuro della gestione dei sistemi idrici integrati, sia trattato con una semplice assemblea popolare, dove non é stata presentata neanche la documentazione prodotta dagli uffici comunali, allegata all’istanza presentata all’Egas. Non vorrei che ci fosse qualche retroscena. Se il verdetto dell’Ente sarà negativo per Fluminimaggiore, chiederemo immediatamente le dimissioni della maggioranza».

Il Comune

Il sindaco Marco Corrias dal canto suo replica: «Ricordo che assieme agli uffici comunali, abbiamo dovuto lavorare parecchio nell’acquisire i dati da integrare alla richiesta presentata all’Egas, con la quale abbiamo interloquito ininterrottamente. Cosa che non è stata mai fatta dalle altre amministrazioni. Sono polemiche sterili. Confidiamo in un verdetto dell’Egas per noi positivo».