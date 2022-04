«Acqua potabile e nuove strade nelle borgate» 

Le richieste coinvolgono non solo la borgata di Sant’Isidoro, ma anche quella di San Gaetano. Undici i punti messi nero su bianco dai cittadini: dalla richiesta dell’acqua potabile al controllo del territorio, fino alla manutenzione delle strade e a un’adeguata illuminazione pubblica. Senza dimenticare i collegamenti con la città, la racconta differenziata, un’area sportiva e la toponomastica.

«Abbiamo chiesto di poterci incontrare nella prima settimana di maggio con la partecipazione di tutti i cittadini per avere da loro risposte su come e in che misura vorranno includere il nostro programma nel loro e soprattutto quali garanzie possono dare sulla sua realizzazione», afferma Luciano Asunis, portavoce dell’associazione abitanti di Sant’Isidoro, «appena sarà tutto più chiaro renderemo pubblici anche i nomi dei nostri concittadini che si candideranno a rappresentarci nel prossimo Consiglio comunale».

Non è ufficiale, i nomi non vengono svelati, ma a Quartucciu, la campagna elettorale porta a porta sembra essere iniziata già da qualche settimana. Si cercano alleati e alleanze, ma nessuno ancora ha apertamente parlato di programmi e proposte per la crescita della città. Tranne gli abitanti di Sant’Isidoro che hanno deciso di incontrare solo i candidati alla carica di sindaco e di consegnare loro un programma di riqualificazione e sviluppo dei borghi quartuccesi.

L’impegno

Le priorità

«Sono tutte richieste che facciamo da tempo e auspichiamo il prossimo sindaco metta in pratica», ricorda Asunis, «l’attuazione delle opere e delle azioni politiche necessarie affinché Abbanoa somministri acqua potabile a San Gaetano e in tutte le altre zone di Sant’Isidoro attualmente sprovviste è il primo punto».

Da tempo, però, gli oltre mille abitanti che vivono nelle campagne chiedono anche un maggiore controllo del territorio. «Per contrastare gli incendi, le discariche abusive e le azioni malavitose, è necessaria l’istituzione di una efficiente compagnia barracellare o in alternativa, un servizio di polizia municipale locato nei locali del centro polifunzionale con tre agenti per monitorare la zona».

Non solo: anche il collegamento con la città è una priorità. «Bisogna predisporre tutti gli atti e gli interventi necessari con gli organi competenti affinché venga prevista una fermata dell’autobus», continua, «poi abbiamo anche più volte chiesto di modificare il sistema di raccolta dell’umido, questo dovrà avvenire con le stesse modalità del centro urbano. Inoltre la prossima Giunta deve impegnarsi seriamente per l’adeguamento del contratto con Econord per la pulizia delle strade prevedendo sia la raccolta dei sacchetti abbandonati sia un piano di bonifica delle discariche abusive».

La viabilità

L’illuminazione, la manutenzione delle strade e la toponomastica sono gli altri tre punti da affrontare. «La predisposizione e la realizzazione di un piano di manutenzione periodico e costante di tutte le strade, alle quali dovrà essere attribuito un nome, oltre al numero civico nelle abitazioni ancora oggi sprovviste. Soprattutto è importante mettere in campo tutti gli interventi necessari affinché almeno le strade principali dei borghi siano dotate d’illuminazione», dice Asunis. Infine, un’area sportiva pubblica per «garantire ai giovani che abitano nel borgo di fare attività sportiva a pochi metri da casa è l’ultimo punto insieme all’impegno per la ricerca e lo sviluppo del lavoro, con l’affidamento di lavori socialmente utili ai disoccupati».

