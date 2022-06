Acqua, la gestione passa ad Abbanoa? 

Tempi stretti, strettissimi, a Serramanna per il paventato passaggio del servizio idrico integrato al gestore unico Abbanoa. Sul tavolo del sindaco Gabriele Littera ci sarebbe da settimane il contratto di cessione del servizio, che non avverrebbe da settembre ma dal 1° luglio. A dirlo sono fonti ufficiose del Gasi, il comitato che fino a qualche tempo fa riuniva i Comuni sardi gestori del servizio idrico in autonomia.

Il tentativo

Salvare la gestione, entro il 30 giugno, data limite oltre la quale subentrerebbe Abbanoa, è difficilissimo. Su questo fronte lavora di gran lena il sindaco Littera che riunisce per domani alle 18,30 il Consiglio comunale sul tema. «Ad oggi nessuno sa se e quando a Serramanna ci sarà un nuovo gestore dell’acqua. Questo è certo»: così Littera riassume il dibattito, caldissimo, attorno al caso Abbanoa, dopo le interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza Più Serramanna e Serramanna Futura di Gigi Piano e Carlo Pahler. Gabriele Littera, accusato di fare poca informazione sulla vicenda, interviene con un lungo post su facebook. «Non temo il confronto e non evito le responsabilità. Come me la mia Giunta e tutta la mia e vostra Amministrazione. Consiglieri comunali e semplici cittadini ci interrogano sulla possibilità che il Comune possa essere obbligato a cedere la gestione del servizio idrico ad altri. È una domanda alla quale ho sempre risposto e continuerò a rispondere: fin quando la legge e le autorità ci consentiranno di gestire il servizio idrico noi lo faremo, anche con qualche affanno», scrive Littera.

Il rischio

Il sindaco dice la sua anche sul procedimento avviato da Egas (l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna) sulla verifica dei requisiti (garantire gli interventi di riparazione nelle 24 ore, pozzi ubicati all’interno di aree protette, bollettazione puntuale, tra gli altri) per il mantenimento del servizio acquedotto in autonomia. «Da anni sono in corso le verifiche dei requisiti di legge da parte dell’autorità che deve comunicarci se possiamo continuare a gestire il servizio idrico. Chiede informazioni e il Comune risponde. Chiede documenti ed il Comune trasmette documenti. Pone domande e ottiene risposte. Negli anni sono poi cambiate le norme. In peggio», continua il sindaco Littera che sembra, quasi, cedere. «Non è un sindaco, l’Amministrazione e neanche un commissario a cambiare leggi europee, statali, regionali. Anche Serramanna è tenuta a sottostare, nel bene e nel male alla legge. Se avessi io, o avesse l’attuale Amministrazione qualche responsabilità non avrei alcun problema ad ammetterlo. Così non è».