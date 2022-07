Acqua in prestito dai vicini 

Nella cittadina due maxi perdite, a Coroddis e all’altezza del liceo scientifico, hanno fatto compagnia alla comunità per alcuni mesi. «Occorre velocizzare le assunzioni», insiste il primo cittadino. Ad Arzana, altro paese che gestisce in proprio il servizio idrico, nessun contingentamento nell’estate dell’emergenza: «Siamo riusciti a risolvere la situazione costruendo un pozzo che ci consente di avere una gestione ottimale e di non dover imporre restrizioni», spiega il sindaco, Angelo Stochino (52). Il pozzo, costruito a monte dell’abitato, ha una capacità di contenimento di 250 metri d’acqua al giorno. «I geologi ci dicono che la sorgente sia alimentata da una fonte di Monte Armidda».

A Lanusei hanno convissuto per qualche giorno con un disservizio causato da una perdita foranea. Da alcuni giorni, alla luce dell’incremento dei consumi, Abbanoa chiude l’acqua dalle 22 alle 6. «Rileviamo carenza di manutenzione sul territorio», è il commento del sindaco, Davide Burchi, 44 anni. «Nei giorni scorsi abbiamo avuto una chiacchierata con i vertici di Abbanoa e la carenza di personale sembrerebbe dovuta a scelte politiche con trasferimenti da una società a un’altra. Tuttavia le assunzioni che stanno effettuando non soddisfano il fabbisogno e i problemi li stiamo toccando con mano. L’unico fontaniere in servizio in Ogliastra fa quel che può. La situazione è grave».

Un fiume d’acqua scorre in viale Santa Chiara, sull’arteria che collega Tortolì e Girasole. Acqua potabile, acqua che si perde. È il paradosso dell’Ogliastra (quasi) a secco: ricca di acque ma povera di infrastrutture. Nella vicina Girasole i residenti convivono con le ristrettezze dell’erogazione, fenomeno che si è aggravato negli ultimi giorni. Per andare incontro agli utenti di Girasole è intervenuto il Comune di Lotzorai, uno dei quattro centri ogliastrini non consorziati con Abbanoa, che da lunedì pompa un litro d’acqua al secondo verso il serbatoio del paese con i rubinetti a secco a causa di un guasto sulla rete che ha prosciugato la cisterna. Non sono esenti da criticità Lanusei, Ilbono, Loceri e Triei, ma segnalazioni di guasti e disagi continui arrivano da tutti i Comuni.

Emergenza totale

Il paradosso

A Girasole l’emergenza ha del paradossale. Rubinetti quasi completamente a secco, quartieri travolti dalla criticità soprattutto da Corte Accas in su, e una grossa perdita (datata) al confine con Tortolì, i cui residenti hanno più volte segnalato. «Purtroppo la situazione - riflette il primo cittadino, Lodovico Piras (40) - è peggiorata a causa delle condotte colabrodo. Comprendiamo bene il sacrificio dei tecnici sul campo e di chi sta in ufficio però la realtà dice che il servizio non sta funzionando bene. Lotzorai si è adoperato subito per venirci incontro e per questo li ringraziamo».

