Acqua e rifiuti, qui si decide il vincitore 

Serramanna. Vale tutto: pettegolezzi, nuove alleanze strette a scalzare le vecchie e frizioni familiari buone nell’arena del voto. La campagna elettorale a Serramanna ha contagiato ogni cosa e si gioca anche in un vortice di messaggini Whatsapp fatti circolare come una catena di Sant’Antonio per avvelenare i rapporti e accendere, se mai ce ne fosse bisogno, gli animi dei contendenti. È argomento tanto caldo da convincere il commissario Antonello Ghiani, subentrato al decaduto sindaco Sergio Murgia, a tenere i tre sfidanti lontani dal Municipio per non trasformare il palazzo di via Serra in un campo di battaglia. Per questo, qualche settimana fa, Ghiani ha negato la delega a uno dei candidati a sindaco che avrebbe voluto indossare la fascia per unire in matrimonio con rito civile una coppia di amici. Ghiotta occasione per andare a caccia di voti. Meglio evitare.

Gabriele Littera, imprenditore fondatore di Sardex a capo di Serramanna città migliore, Gigi Piano, segretario provinciale del Pd al comando della civica Più Serramanna, e Carlo Pahler, eterno oppositore dell’ex Murgia ora alla guida di Serramanna Futura, saliranno a palazzo solo dopo il voto del 10 e 11 ottobre, quando gli 8.065 elettori avranno scelto chi dovrà guidare il paese per i prossimi cinque anni.

La sfida si gioca su alcuni temi cruciali per gli equilibri politici del territorio (comprese alcune nomine che ora sono passate in capo ad altri comuni) e la vita reale dei cittadini, perché in questo caso l’eventuale realizzazione dei programmi elettorali avrà una ricaduta diretta sulla quotidianità trattando di spazzatura da smaltire, acqua a singhiozzo dai rubinetti e ritardi agli sportelli comunali. Punto primo: l’ecocentro di proprietà del Cisa, il consorzio che ha sede a Serramanna ma dal quale l’ultima amministrazione ha scelto di uscire per affidare la gestione dei rifiuti a un’altra impresa. Ghiani ha ricucito i rapporti deteriorati tra i due enti e si prepara a riaprire l’impianto per il quale è stata stipulata una convenzione che scadrà il 31 dicembre. «Poi sarà il futuro sindaco a decidere cosa fare», prevede dalla scrivania al primo piano del Comune. Ecco, da quando l'ecocentro è chiuso i rifiuti ingombranti dei serramannesi vanno fino a Samassi.

Due: il personale del Comune. Tutti e tre i candidati prevedono di incontrare i (pochi) dipendenti comunali per riorganizzare la macchina amministrativa. Attualmente la pianta organica è composta da 35 unità, tra loro quattro operai e, tra questi, un solo idraulico. Da qui deriva in gran parte il terzo problema che costituisce anche il terzo punto chiave dei piani offerti al giudizio degli elettori: la gestione diretta del servizio idrico. Il Comune eroga l’acqua per 12 ore al giorno, rattoppa di continuo (e con un solo idraulico a disposizione non è facile) una rete colabrodo e i cittadini fanno scorta per avere l’acqua anche nelle ore in cui l’erogazione viene bloccata.

Di più, proprio a causa della mancanza di personale, per quattro anni nessuno ha ricevuto la bolletta del consumo idrico: è stata questa una delle priorità indicate da Ghiani che temeva le quote non versate andassero in prescrizione. «In due mesi ci siamo messi in pari con l’arretrato e abbiamo già recuperato 670mila euro, il 40 per cento del totale», racconta la dirigente del settore finanziario Dolores Fadda che riconosce al commissario il merito di aver creato «un clima sereno nel quale, pur con grandi sforzi da parte di tutti noi, sono stati raggiunti risultati importanti grazie a una programmazione adeguata».

Giovedì alle otto e trenta del mattino in via Roma c’è qualche auto in coda. Il sole settembrino è alto all’orizzonte e i candidati sono già alle prese con le strette di mano (che il Covid ha trasformato in pugno contro pugno) e i sorrisi nascosti dalla mascherina (un’ordinanza qui le ha rese di nuovo obbligatorie anche all’aperto vista l’impennata di contagi e le segnalazioni dei tanti positivi avvistati a spasso per il paese).

Mentre i dipendenti comunali rispondono a un sondaggio sullo stress da lavoro (dicono di averne accumulato parecchio negli ultimi anni), i pensionati hanno poco altro cui pensare che non siano le elezioni alle porte. Serramanna è da sempre un feudo del centrosinistra e le tre liste civiche si rifanno tutte in qualche modo a quell’area politica. La sintesi è di un sessantenne che fuma una sigaretta davanti all’edicola in piazza Matteotti poco prima dell’ora di pranzo: «Nella squadra di quelli di sinistra ci sono anche i candidati dello schieramento opposto, chi doveva rappresentare il nuovo ha l’appoggio del vecchio sindaco Pd e la terza lista, per chi conosce il paese, è fatta dai socialisti».

Centrale resta il ruolo dell’ex sindaco Sergio Murgia, decaduto nella primavera scorsa a causa delle dimissioni di massa in Consiglio. A due settimane dalla presentazione delle liste ha annunciato il suo sostegno a Littera e si dice speri in un ruolo in Giunta in caso di vittoria. «Non avrà alcun incarico, nel nostro gruppo ci sono persone che hanno lavorato bene con lui e per le quali lui sta facendo la campagna elettorale. Niente di più», sgombra il campo da dubbi mister Sardex. Sempre in tema di alleanze, Gigi Piano chiarisce: «Non c'è un accordo con il centrodestra, le persone che sono state indicate come provenienti da quell’area politica non hanno neppure la tessera. Tutti vogliamo lavorare per il bene del paese». Non si preoccupa di questi giochi l’outsider Carlo Pahler che a chi insinua un suo scarso impegno per la scalata al Municipio replica: «Noi siamo partiti per ultimi ma questo non significa nulla. Stiamo andando casa per casa ed è in distribuzione il nostro programma».

Consegnato al passato quel che è accaduto prima dell’ufficializzazione delle liste, tutti guardano ormai al futuro. Fissato in cento giorni il termine per il primo traguardo da sindaco, ognuno indica le proprie priorità. «Incontrare i dipendenti del Comune perché siano protagonisti della riorganizzazione della macchina amministrativa, creare un pool di esperti per reperire risorse comunitarie da destinare alle opere strategiche e istituzionalizzare l’ecocentro», è l'elenco di Gigi Piano che poi spiega: «La nostra vuole essere la lista del noi, dove l’ascolto e la condivisione sono elementi chiave». Le priorità di Piano non si discostano molto da quelle di Littera: «Il primo giorno incontrerò i dipendenti comunali per motivarli a una nuova stagione, poi ci sarà da affrontare il bilancio di previsione e da rinnovare la convenzione dell’ecocentro. Il nostro punto di forza? Abbiamo una buona lista e un buon programma». Chiude il cerchio Carlo Pahler: «Nei primi cento giorni ci occuperemo dei contenziosi del Comune, di recuperare l’ecocentro, di avviare i bandi di assunzione per il personale e verificare la disponibilità di bandi europei – racconta al telefono mentre si prepara a tornare nella sede elettorale dove, dicono in paese, le riunioni di lista si fanno a lume di candela per mancanza di elettricità – . Abbiamo risolto con un generatore. Chi meno ha, più si ingegna».

