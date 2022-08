Acqua, assalto ai market 

L’ordinanza del sindaco, pubblicata martedì mattina sul sito web del Comune, ha informato solo quei cittadini che fanno uso della tecnologia. Tanti anziani, ignari di tutto, hanno continuato ad utilizzare l’acqua della rete per uso alimentare e in certi casi anche per bere. Questo ha creato disagi e sollevato polemiche soprattutto sui social. Di fatto, da martedì mattina l’acqua non si può utilizzare per bere e cucinare, fino alla revoca dell’ordinanza del sindaco, imposta dalla Asl di Oristano.

La situazione ha creato non poche preoccupazioni, soprattutto in bar e ristoranti, dove hanno dovuto utilizzare l’acqua delle riserve per tenere gli esercizi aperti. Sotto accusa Abbanoa e il Comune, che non avrebbero subito informato i cittadini di quello che stava accadendo.

A Macomer assalto ai supermercati ieri per effetto dell’acqua inquinata delle rete idrica che ha colto di sorpresa tutti. Tanta gente, per paura di rimanere senz’acqua anche per cucinare, ha svuotato gli scaffali già in mattinata, poi ricaricati nel pomeriggio. Tutti hanno cercato di fare il massimo delle provviste di bottiglie d’acqua.

Polemiche

Disagi e richieste

L’inquinamento è stato rilevato lunedì da Abbanoa nell’impianto di potabilizzazione del Temo (invaso di Monteleone Roccadoria). Il sindaco Antonio Succu, dopo aver emesso l’ordinanza, ha chiesto ad Abbanoa di disporre urgentemente la verifica e i provvedimenti di competenza, finalizzati all’immediato ripristino della qualità ed idoneità dell’acqua erogata. Ha chiesto soprattutto di garantire ai consumatori i punti idonei di prelievo di acqua potabile, con la messa a disposizione di autobotti. La fornitura non è stata però effettuata. «Ho cercato di sollecitare Abbanoa, ma nessuno in mattinata mi ha dato risposta - dice Succu - non si può affrontare in questa maniera l’emergenza».

Ieri mattina il direttore del settore tecnico del Comune ha sollecitato Abbanoa con una lettera per l’attivazione del servizio di approvvigionamento sostitutivo di acqua potabile alla cittadinanza mediante autobotti per prevenire emergenze di carattere igienico sanitario. Nella nota è stato chiesto la comunicazione del numero, dei punti di approvvigionamento e delle modalità con cui è possibile fruire del servizio. Nel pomeriggio di ieri nessun servizio sostitutivo era stato messo in atto. In serata la comunicazione di Abbanoa: le autobotti saranno operative oggi, dalle 9 alle 21, nella piazza davanti al cimitero. Ieri nuovo campionamento dell’acqua. Abbanoa fa sapere che nella qualità c’è stato un miglioramento, ma l’emergenza non è ancora finita e potrebbe protrarsi almeno per quattro o cinque giorni.

