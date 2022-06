Acqua a singhiozzo, è allarme 

Matrimonio all’asciutto ieri al Monte Ortobene dove un coppia di nuoresi ha scelto di celebrare il giorno più bello all’ombra degli alberi del parco. Ma il luogo suggestivo ha mostrato tutti i sui punti deboli: un’altra giornata calda e un’altra giornata senza acqua sull’Ortobene dove anche ieri i rubinetti erano all’asciutto e anche l’unico punto di ristoro presente, seppur aperto, non ha potuto servire i possibili clienti. Da Abbanoa però fanno sapere: «Non ci risultano disagi». Un mistero insomma, perché anche questa volta la piscina di Farcana non c’entra. Le operazioni di riempimento, che di solito provocano i rubinetti a secco nelle case del Monte, non sono ancora iniziate. Intanto, nelle prime ore di ieri, dopo i disagi nel pomeriggio di venerdì in gran parte della città, l’acqua è tornata in varie zone della città.

Estate a secco

Ieri però una rottura improvvisa ha lasciato a secco prima i rubinetti dei quartieri di Mughina, Giardinetti, Corso Garibaldi e Monte Jaca per poi estendersi a Santu Predu. Si è subito messa in moto la macchina della Protezione civile, con l’amministrazione comunale che ha attivato il servizio di autobotte. Servizio per garantire a disabili e fasce protette come anziani, un bene di prima necessità. «Abbiamo aiutato anche tantissime attività» spiega l’assessora alla Protezione civile Valeria Romagna, «soprattutto B&B e bar». Non sono mancati però disagi per la popolazione, con diverse persone che non avendo cisterne e riserve in casa, sono state costrette ad andare ad approvvigionarsi alle Casette dell’Acqua, chiaramente a pagamento.

Ristoranti in riserva

«Un pomeriggio senz’acqua non ci ha colti impreparati» spiega invece Silverio Nanu ristoratore e presidente della Fipe, federazione pubblici esercizi. «Chi ha potuto, dopo gli enormi disagi degli anni scorsi per la mancanza d’acqua, è corso ai ripari attrezzandosi con riserve idriche. Qualche ora senza erogazione è sopportabile, ma non si può reggere di più, soprattutto in questo periodo dove per una rottura si rischia di dare un pessimo servizio ai turisti. Speriamo – conclude – non si ripeta».