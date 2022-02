Achille Lauro vola all’Eurovision 

Abito di velluto nero e petto nudo, a sorpresa non ha portato il brano presentato a Sanremo “Domenica” ma l’inedito “Stripper”, come ha detto lui stesso «uno stra punk rock con un sapore tutto nuovo». A lui va anche il premio per la critica radio e Tv per il brano più radiofonico.

È lui, come previsto peraltro un po’ da tutti già da giorni, ad aggiudicarsi l’accesso diretto all’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino dal 10 al 14 maggio, come rappresentante di San Marino. Ritroverà Mahmood e Blanco, freschi vincitori di Sanremo con la loro “Brividi”, per contendersi il titolo ambito di re d’Europa dopo i Maneskin.

Aleggiava un mistero sulla sua presenza. «Ci sarà o non ci sarà Achille Lauro al contest “Una voce per San Marino?». L’assenza di comunicazioni dall’ufficio stampa e dai canali social dell’artista, avevano fatto nascere un piccolo giallo. Invece alla fine Lauro non solo è arrivato, con tanto di prove in gran segreto e a porte chiuse, ma il Contest l’ha pure vinto.

Aleggiava un mistero sulla sua presenza. «Ci sarà o non ci sarà Achille Lauro al contest “Una voce per San Marino?». L’assenza di comunicazioni dall’ufficio stampa e dai canali social dell’artista, avevano fatto nascere un piccolo giallo. Invece alla fine Lauro non solo è arrivato, con tanto di prove in gran segreto e a porte chiuse, ma il Contest l’ha pure vinto.

È lui, come previsto peraltro un po’ da tutti già da giorni, ad aggiudicarsi l’accesso diretto all’Eurovision Song Contest 2022 in programma a Torino dal 10 al 14 maggio, come rappresentante di San Marino. Ritroverà Mahmood e Blanco, freschi vincitori di Sanremo con la loro “Brividi”, per contendersi il titolo ambito di re d’Europa dopo i Maneskin.

Velluto nero

Abito di velluto nero e petto nudo, a sorpresa non ha portato il brano presentato a Sanremo “Domenica” ma l’inedito “Stripper”, come ha detto lui stesso «uno stra punk rock con un sapore tutto nuovo». A lui va anche il premio per la critica radio e Tv per il brano più radiofonico.

Applauso al sardo

Niente da fare per Valerio Scanu ma il cantante di La Maddalena ha comunque raccolto applausi con la sua “Io credo” un brano semplice ma di forte impatto che ha conquistato il pubblico.

Il riscatto

Per Achille Lauro è il riscatto dopo la delusione del quattordicesimo posto al festival della canzone italiana dove era già stato diverse volte. La sua “Stripper” ha conquistato la giuria. Niente pubblico questa volta a votare ma solo esperti del settore. Accanto a Mogol, che l’ha presieduta, c’erano il direttore d’orchestra Simon Lee, la conduttrice di Radio Bruno Clarissa Martinelli, la cantante di origine danese Susanne Georgi che nel 2009 rappresentò proprio San Marino all’Eurovision, il direttore di Bmg Italy Dino Steward.

Mai come quest’anno il Contest “Una voce per San Marino” ha attirato curiosità e consensi. Merito di certo del nome di Lauro circolato fin dall’inizio ma anche degli altri cantanti in gara. A condurre la serata c’erano Senhit, l’artista italo-eritrea che l’anno scorso ha partecipato all’Eurovision per San Marino e l’israeliano naturalizzato italiano Jonathan Kashanian, ex del Grande Fratello. Applausi anche per Al Bano super ospite della serata con i suoi più grandi successi e un omaggio a Michael Jackson.

E adesso non ci resta che aspettare questo Eurovision mai così ambito con la sfida tutta da “brividi” tra Mahmood e Blanco e Achille Lauro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata