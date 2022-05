Achille Lauro incendia l’Eurovision: un grande show, ma niente finale 

Dopo i numeri da capogiro della prima semifinale di martedì - 5 milioni e 507 mila telespettatori, pari al 27 per cento di share (nel 2021 era stato del 2,2) - l’Eurovision Song Contest è tornato, ieri, in prima serata e sempre in diretta dal Pala Olimpico di Torino su Rai 1, Rai Radio 2 e RaiPlay con la seconda semifinale. Una serata ricca di sorprese, a partire dalla mancata qualificazione di Achille Lauro, in gara per San Marino, passando per l’escamotage che ha portato sul palco Il Volo, in forse ancora alla vigilia, fino alla seconda, indimenticabile cartolina dalla Sardegna, con l’incanto di Cala Luna abbinato alla Macedonia del Nord.

Che spettacolo!

Impeccabili, Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno dettato i tempi di una gara, che ha coinvolto altri 18 dei 40 Paesi europei partecipanti, decretando la seconda decina che accederà alla finale di sabato accanto ai Big Five - Francia, Spagna, Germania, UK e Italia, con Mahmood, Blanco e la hit globale “Brividi”, disponibile da oggi anche nel remix dei Meduza. Archiviata la prima, la serata di ieri ha alzato la posta in gioco sin dall’inizio con la performance di Cattelan, ironico e ficcante, sugli stereotipi degli italiani all’estero. Eleganti e coinvolgenti anche Laura Pausini e Mika, protagonisti di un inedito duetto a sostegno della pace in Ucraina, sulle note di “Fragile” di Sting e “People Have the Power” di Patti Smith. Sudorino freddo per Il Volo: con Gianluca Ginoble risultato positivo al Covid, il trio si è salvato con una esibizione semi-virtuale, che ha portato Gianluca in realtà aumentata sul palco con Piero, Ignazio e “You Are My Everything (Grande Amore)”, brano vincitore a Sanremo e terzo all’ESC nel 2015, nella nuova versione pop-rock di Enrico Melozzi.

San Marinis

Tanta musica, ma gli occhi, ieri, erano tutti per Achille Lauro. Quattordicesimo classificato a Sanremo con “Domenica”, l’ESC doveva goderselo da casa, non fosse stato che San Marino stava proprio cercando una voce. Eccola! Al Pala Olimpico con “Stripper” Lauro De Marinis ha portato lo show: un tripudio di decadenza, amore libero e rock’n’roll, che, a sorpresa, non è bastato per lanciarlo in finale. Promossi, invece, il belga Jérémie Makiese con “Miss You”, i cechi We Are Domi con “Lights Off”, l’Azerbaijan di Nadir Rustamli e “Fade To Black”, la Polonia di Ochman con “River”, i finlandesi The Rasmus con “Jezebel”, l’Estonia con Stefan e “Hope”, l’Australia di Sheldon Riley e “Not The Same”, la svedese Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer”, la Romania con WRS e “Llámame” e la Serbia di Konstrakta con “In Corpore Sano”.