achenza, bis di bronzo 

In cuor suo, Giovanni Achenza sapeva di essere da podio. Lo sapeva sin dal ritiro in quota, a Livigno: «Le medaglie si costruiscono negli allenamenti, poi in gara si va a ritirarle», sorride al telefono da Tokyo, mentre la medaglia di bronzo gli ciondola dal collo. Terzo nella gara di triathlon paralimpica, come a Rio 2016: «Quel bronzo era inaspettato, non ero tra i favoriti. Qui era preventivabile ma non sicuro. È andata bene».

La gara

Quando in Italia era quasi l’una di notte di sabato, il triatleta di Oschiri ha tagliato il traguardo dando all’Italia la terza medaglia in due giorni nella disciplina che in campo paralimpico unisce nuoto, handbike e carrozzina olimpica. Lo hanno battuto di 4’14” l’olandese Jetze Plat, 30 anni, categoria Ptwc2, e di 2’10” l’austriaco Florian Brungraber (36, Ptwc2) e lui, 50 anni appena compiuti, categoria Ptwc1, non ha rimpianti: «Forse l’anno scorso avrei preso l’argento. Nell’anno della pandemia l’austriaco è cresciuto molto. Ma sono contento, ho fatto un nuoto e una bici stratosferici. Il percorso era adatto a me, non tanta salita, curve da impostare bene, anche se una l’ho fatto con due ruote, per poco non mi ribaltavo», racconta. «Eravamo pronti sin da Livigno, abbiamo fatto un gran lavoro in altura. Prima di partire abbiamo parlato con Mattia il coach: dovevo tenere la scia dell’australiano, più forte di me. In Coppa del Mondo usciva sempre davanti a me di un minuto. Pensavo di stare sino alla prima boa o alla seconda, poi magari attaccarlo, ma alla fine ho pensato che fosse meglio restare in scia e risparmiare le braccia e così ho fatto». Nel finale però ha dovuto giocare in difesa: «Il primo giro della carrozzina olimpica l’ho fatto bene. Poi in una curva ho toccato il braccio con il guantino e se si inumidisce nelle ripartenze non si riesce ad avere la spinta». Ma ormai era fatta: «All’ultimo giro i tecnici mi urlavano che Schipper (l’olandese, 2° a Rio, ieri 4°, ndr) era lontano, di stare attento nelle curve a non sbagliare niente perché in tanti punti era pericoloso, gli ingressi sui marciapiedi, anche se bassi, potevano destabilizzarti».

La felicità

A quel punto non rimaneva che prepararsi a tagliare il traguardo: «All’arrivo ho salutato Anna Barbaro e Charlotte Bonin che erano lì con Yoko Plebani, facendo il conto dei numeri: una, due e tre medaglie!». La terza è la sua, da condividere con chi l’ha aiutato a conquistarla, anzi, a riconquistarla: «Il primo pensiero va alla mia famiglia, tra l’altro mia figlia Franca aspetta una bambina e a gennaio diventerò nonno. Un ringraziamento speciale ad Alex Zanardi che mi ha dato le ruote nella carrozzina olimpica. Daniela, sua moglie mi ha fatto i complimenti e voglio rivolgere un pensiero anche a lui, spero davvero che possa tornare tra noi. E poi lo staff con i quali abbiamo condiviso cinque anni di lavori e gare, la FiTri che ci sostiene e ovviamente le Fiamme Azzurre, la mia società». A 50 anni forse anche Parigi 2024 è troppo lontana. «Mi moglie mi dice “continua a fare ciò che ti piace, e se riesci ad andare a Parigi tanto meglio”. Però vorrei anche far crescere qualche atleta giovane nella mia categoria, fare l’atleta e il coach. Ho tanto da dare, da insegnare: certe dinamiche chi si affaccia a questo sport non le conosce».

La gara femminile

Intanto spera di poter tornare presto in Sardegna, lui che abitualmente vive e si allena a Cattolica «Mi piacerebbe arrivare già domenica, ma è tutto da vedere. Rientriamo in Italia mercoledì». Ci sarà anche Rita Cuccuru, che ha chiuso all’ottavo posto la sua gara, disputata in contemporanea con quella maschile. «Rita l’ho incrociata nel percorso», racconta Achenza, «quando l’ho raggiunta ho provato a incoraggiarla, dicendole di venire con me. Ovviamente in gara non si può stare in scia. A Livigno invece ce l’avevo spesso a ruota con me, è migliorata molto». La 43enne di Uri ha chiuso ottava, dopo aver rimontato dalla 10ª alla 6ª posizione: «Forse vedendosi staccata nel nuoto si è un po’ demoralizzata ma può migliorare anche sotto questo aspetto, magari lavorando con un mental coach», la incoraggia Achenza. La gara femminile si è conclusa con l’incredibile rimonta completata dall’americana Kendall Gretsch sull’australiana Lauren Parker.

