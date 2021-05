«Accusato al posto del maniaco» 

Forse quella feroce aggressione con il cacciavite, in pieno giorno sul cavalcaferrovia del rione Serra Perdosa, poteva essere evitata. Perché Antonio Locci - l'uomo di 47 anni che venerdì mattina, a Iglesias, ha tentato di uccidere la venticinquenne Romina Camboni, cosciente ma ancora ricoverata al Brotzu - avrebbe ammesso oltre un mese fa di essere responsabile di un altro episodio avvenuto in città ai danni di una diciottenne: Locci, conosciuto da tutti con il nomignolo di Pierino, l'avrebbe raggiunta di spalle tentando di palpeggiarla. Teatro dell'episodio è sempre il ponte di Serra Perdosa.

Confessione

A rivelare la confessione dell'uomo (arrestato dalla Polizia e accompagnato nel carcere di Uta con l'accusa di tentato omicidio) è Danilo Saiu, 43 anni, il quale a seguito delle indagini dei Carabinieri, è stato indagato per violenza sessuale. L'uomo, che dopo quella vicenda ha subìto minacce e vessazioni, non se l'è sentita di rilasciare un'intervista in prima persona («troppo stress per l'accaduto») ma ha voluto affidare all'avvocata Stefania Mereu (legale di fiducia) il racconto dell'incontro avvenuto tra lui e Locci una ventina di giorni fa nel rione Serra Perdosa, dove entrambi abitano. «Ci siamo fermati a scambiare qualche parola perché, essendo vicini di casa, ci conosciamo da una vita. Lui mi ha detto di aver visto il giornale e di essere molto dispiaciuto per me, perché sapeva bene che non avevo responsabilità». Il motivo per cui Locci era sicuro dell'innocenza del vicino è apparso chiaro pochi istanti dopo, quando ha ammesso il suo coinvolgimento, forse in un momento di lucidità e consapevolezza della gravità dei suoi comportamenti: «Si è scusato per i guai che stavo passando a causa sua e ha detto che meritava di stare in carcere. Poi ha continuato a parlare, dicendomi di essere già andato dai Carabinieri a confessare». Circostanza che non è stata confermata né smentita dall'Arma. Neppure l'avvocato difensore di Danilo Saiu ha elementi ufficiali e resta in attesa della comunicazione di conclusione delle indagini da parte della Procura. «Certo è - commenta Mereu - che un racconto circostanziato come quello fatto da Locci poteva arrivare solo da chi ne è stato protagonista. In ogni caso sono molto dispiaciuta per quanto accaduto venerdì penso che, forse, si sarebbe potuto evitare».

Altro precedente

Un episodio che, sicuramente, avrebbe avuto un epilogo ben più tragico se non fosse stato per l'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco e degli agenti del Commissariato: i primi, transitando sul ponte, sono scesi dal mezzo di servizio e hanno impedito che Locci sferrasse un ulteriore colpo alla testa della giovane mamma, i poliziotti lo hanno bloccato e arrestato. Come vent'anni fa, quando aveva accoltellato una donna che rifiutava le sue attenzioni, e anche nel 2016, quando in strada (sempre nella zona di casa) aveva tentato di baciare la giovane con cui aveva avuto una relazione. Sul tentato omicidio di venerdì si è soffermato anche il presidente della Regione, Christian Solinas, condannando la violenza e esprimendo vicinanza alla giovane e alla famiglia. Ma anche «gratitudine ai vigili del fuoco».

