Accordo sulla metro, sindaco sotto accusa 

L’ipotesi di percorso proposto, al quale aveva lavorato a Quartu anche la Giunta di Stefano Delunas, dovrebbe passare alle spalle del centro commerciale Le Vele per raggiungere via Maiorana in territorio quartese.

«Del nuovo tracciato ancora in fase di elaborazione il sindaco Pietro Pisu e l'assessore Cristian Mereu, con delega alla viabilità, avrebbero dovuto relazionare al Consiglio comunale», affermano i consiglieri Michela Vacca, Paola Cocco, Giovanni Meloni, Franco Paderi e Damiano Paolucci.

«Non serviva essere veggenti per capire che “nel nostro territorio decidiamo noi e non loro” sarebbe stato l'ennesimo slogan cattura like». Dura il commento del gruppo all’opposizione “Quartucciu nel cuore” alla notizia sull’intesa trovata tra i comuni di Cagliari e Quartu, «raggiunta con il beneplacito anche del comune di Quartucciu», sul percorso della metropolitana leggera.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

«Non serviva essere veggenti per capire che “nel nostro territorio decidiamo noi e non loro” sarebbe stato l'ennesimo slogan cattura like». Dura il commento del gruppo all’opposizione “Quartucciu nel cuore” alla notizia sull’intesa trovata tra i comuni di Cagliari e Quartu, «raggiunta con il beneplacito anche del comune di Quartucciu», sul percorso della metropolitana leggera.

L’attacco

«Del nuovo tracciato ancora in fase di elaborazione il sindaco Pietro Pisu e l'assessore Cristian Mereu, con delega alla viabilità, avrebbero dovuto relazionare al Consiglio comunale», affermano i consiglieri Michela Vacca, Paola Cocco, Giovanni Meloni, Franco Paderi e Damiano Paolucci.

«L'assessore Mereu ne ha preso immediatamente le distanze. La sua competenza è stata prevaricata dal collega Walter Caredda, assessore ai lavori pubblici. Il sindaco descrive la proposta progettuale redatta dai Comuni confinanti senza aprire un dibattito o indicare quali dovrebbero essere le proposte del nostro Comune».

L’ipotesi di percorso proposto, al quale aveva lavorato a Quartu anche la Giunta di Stefano Delunas, dovrebbe passare alle spalle del centro commerciale Le Vele per raggiungere via Maiorana in territorio quartese.

«Colpo di mano»

«Quale sia il percorso all'interno del nostro territorio, quali siano le misure compensative e i ristori chiesti per il passaggio della linea metropolitana che beneficia prevalentemente Quartu è tutto da scoprire – continua l’opposizione -. L'unica certezza è che il Consiglio comunale non ha dato alcun mandato né alcun indirizzo al sindaco. Ancora una volta si agisce con prepotenza e prevaricazione senza capire che se le proposte condivise, che costituiscono la sintesi della volontà di ogni componente consiliare, assumono maggiore forza quando vengono portate nei tavoli istituzionali perché sono la rappresentazione dell'intera popolazione».

Per il gruppo “Quartucciu nel cuore” già in passato il sindaco «ha dimostrato di non saper proporre soluzioni a tutela dell’interesse pubblico».

La prima ipotesi

Nel 2018 Pisu aveva presentato al Consiglio comunale un primo tracciato.

«Era preconfezionato e proponeva il passaggio lungo via dell'Acqua con la previsione di un "tracciolino" di collegamento con Quartu nella nostra località Sa Mallora. Alla fine del 2021 lo ha rinnegato, accogliendo la proposta, anche in questo caso imposta, di fare atterrare la fermata in sopraelevata sulla copertura delle Vele».

Il Consiglio comunale, allora, chiese tempo per individuare un percorso alternativo che fosse meno impattante dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Nessun dibattito

«Da quel momento il sindaco avrebbe dovuto calendarizzare gli incontri per discuterne. Invece, silenzio assordante anche quando a luglio abbiamo presentato un'interrogazione. Pisu in assoluta autonomia prende parte a riunioni senza informare il Consiglio e decidendo da solo per tutti», attacca la minoranza.

«La sua unica preoccupazione – è la conclusione - sembra essere l'acquisizione dell'assenso da parte della proprietà del centro commerciale paventando ipotetici disastrosi contenziosi che eventualmente riguarderebbero accordi tra privati e la proponente Regione, non certamente il nostro Comune. Fa riflettere, però, che la stessa preoccupazione non si sia avuta nei confronti dei privati proprietari delle aree che dovranno ospitare le batterie del progetto Quartucciu Bess». Accuse sulle quali si attende ora la replica del sindaco Pietro Pisu. Ma di certo la querelle politica sulla metropolitana non finisce qui.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata