Accordo sul campus scolastico 

Da cittadella scolastica a campus da sogno (americano). L'aveva annunciato, di sfuggita, durante il messaggio di fine anno e, ieri, il sindaco, Settimo Nizzi, al primo incontro pubblico del 2022, in occasione della presentazione di un progetto per l'orientamento formativo degli studenti, ha fornito tutti i dettagli di «quel sogno che abbiamo sempre visto nei telefilm americani». Premesso che per vincere la grande scommessa di realizzare un campus che ospiti almeno tre istituti superiori ci sta lavorando da alcuni anni, dice Nizzi, «la settimana scorsa abbiamo fatto una riunione con l'assessorato regionale alla Pubblica istruzione che ha condiviso il progetto e stamattina abbiamo già formalizzato la richiesta alla Regione perché sia di supporto a Comune e Provincia».

L’accordo

Bisognerà aspettare la risposta della Regione perché il Comune di Olbia e la Provincia di Sassari possano siglare l’accordo e procedere, dopo uno studio preliminare all’esproprio dell’area, all'acquisto di circa quattro ettari di terreni nei pressi di via Vicenza, già sede dell'istituto comprensivo. «Un progetto molto ambizioso - conclude il primo cittadino - secondo per importanza solo alla messa in sicurezza della città dal rischio idrogeologico».

«Finalmente, dopo tanto tempo, con un accordo storico, Comune, Provincia e Regione realizzeranno il campus scolastico», esordisce il sub commissario per la zona omogenea di Olbia-Tempio, Pietro Carzedda, dopo aver fatto la cronistoria, a partire dal 2020, quando era in ballo l’ipotesi di costruire il polo scolastico nella zona industriale su cui sarebbero stati dirottati i fondi del primo lotto del progetto scolastico (quattro milioni e 200mila euro). «Le autorizzazioni della Regione non sono mai arrivate - spiega - così, lo scorso anno, la Zona Omogenea ha formalizzato al Comune di Olbia la richiesta di individuare una zona idonea dove costruire la cittadella». E dopo l'individuazione dell'area, conclude Carzedda, «abbiamo intercettato, anche, una procedura che ci permette di eliminare tutta una serie di step amministrativi per poter correre veloci verso l’obiettivo».

Gli istituti