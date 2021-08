Accordo Pd-Psd’Az, è polemica 

Che si voti il 3 o il 10 ottobre conta ormai davvero poco. A Carbonia la data delle elezioni comunali sembra quasi passare in secondo piano rispetto al tema del giorno che riguarda la possibile alleanza tra il Pd e il Psd’Az. I possibili, anzi ex possibili alleati, la danno ormai per fatta al punto che hanno deciso di fare ufficialmente un passo indietro dalla nascente coalizione. I diretti interessati invitano alla calma perché ancora non c’è stato alcun accordo ufficiale. Ma, intanto, sulla città mineraria sono puntati gli occhi delle coalizioni di centrodestra e centrosinistra regionali visto che un’allenza Pd-Psd’Az potrebbe avere ripercussioni sui già fragili equilibri in Consiglio regionale.

La lettera

A dare l’alleanza per cosa fatta è Articolo Uno che, due giorni fa, ha scritto una sorta di lettera d’addio indirizzata al Partito democratico e ai possibili alleati (Udc, Psi e la civica Carbonia coraggiosa). Impossibile proseguire insieme, si legge, come già aveva anticipato Luca Pizzuto nei giorni scorsi: «Abbiamo avuto conferma che per voi è un’esigenza imprescindibile l’alleanza con la lista Carbonia Avanti espressione del consigliere regionale del Psd’Az del territorio e di altri esponenti storici di partiti di destra – si legge – prendiamo atto della vostra scelta a non voler proseguire un’alleanza con noi». Articolo Uno chiedeva una scelta netta, non solo per la città ma anche in vista della «costruzione di un asse strategico di sinistra per il futuro governo della Regione».

Il Partito democratico

In realtà non è stata fatta alcuna scelta netta, ma nella nota diffusa ieri dal Pd si conferma il fatto che il dialogo con Carbonia Avanti sia un’opzione aperta. Ma non mancano i distinguo. «Pensare a scadenze e ultimatum tra partiti normalmente alleati su valori e basi ideali profonde quanto su pratiche e attività che sono presenti e condivise a ogni livello in Sardegna – si legge – ha il sapore sbagliato di valutazioni politiche limitate allo sguardo vicino e non alla dimensione e al tempo necessario perché la nostra azione politica possa liberare Carbonia, il territorio del Sulcis-Iglesiente e la Sardegna, da un dominio di una destra sovranista e illiberale». Poi la puntualizzazione: «Crediamo sia sbagliato dare una patente di destra al Partito Sardo d’Azione con il quale, al di là delle recenti scelte regionali, su cui abbiamo anche responsabilità, condividiamo storia e valori che covano sotto le braci, di territori, dove la storia resta a sinistra e che abbiamo il dovere di alimentare e non far spegnere. Così come nei territori resta differente il rapporto con l’Udc. Per noi i confini della destra sono quelli tracciati dalla destra estrema e dalla lega populista e razzista».

Psd’Az e Carbonia Avanti

Fabio Usai ribadisce di non essersi seduto ad alcun tavolo per siglare un accordo ma che il dialogo è l’unica via per arrivare a una scelta il più possibile condivisa: «Abbiamo sempre detto di essere al lavoro per una la nascita di una formazione politica che abbia come fine ultimo uno sviluppo per Carbonia che ragioni da qui ai prossimi 20-30 anni – dice – il Psd’Az è una forza libera e autonoma e noi siamo aperti al dialogo con tutte le forze politiche libere e democratiche». Il portavoce di Carbonia Avanti, Manolo Mureddu, ribadisce che «al momento non c'è ancora un accordo e che si ragiona sulla convergenza su valori e obiettivi al di là degli steccati ideologici. I cittadini hanno ben chiaro che ormai non si possa più perdere tempo con prese di posizione lontano dalle esigenze concrete di una città in ginocchio».

