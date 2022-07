Accordo fatto, riapre il museo minerario 

Fine di una vicenda turbolenta, che aveva comportato l’estromissione dal sito dell’associazione (Periti minerari) che l’aveva avuto in gestione per 24 anni per via di una convenzione scaduta e non rinnovata nei primi mesi dell’anno. «Prima di poterci sedere attorno ad un tavolo e pianificare un nuovo accordo con l’associazione - spiega il primo cittadino - si dovrà terminare l’inventario di tutti i beni. Dobbiamo capire quali appartengano ai Periti minerari e quali all’istituto scolastico. Dovremmo inoltre risolvere anche la questione della sede fisica dell’associazione stessa, che risulta essere proprio all’interno del sito». Usai tiene a specificare che la decisione di rimandare l’eventuale nuova concessione con i Periti non preclude in ogni caso a questi ultimi di poter entrare nel museo: «Potranno farlo tramite l’organizzazione di qualsiasi evento, in presenza dei nostri addetti e sotto la tutela del Comune».

Sono passati tre mesi da quando al cancello del Museo d’Arte mineraria comparvero i lucchetti che interruppero la fruibilità di un sito ospitato nell’Istituto Minerario Asproni. Una serrata, voluta dall’allora dirigente scolastico Alessio Carpino e dovuta alla mancanza di un sistema di videosorveglianza e da un inventario dei beni custoditi. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, almeno tanta quanto il numero di turisti che non hanno potuto visitare uno dei luoghi di maggiore interesse del polo mussale cittadino.

L’attesa sta per terminare, perché dopo la deliberazione del Consiglio d’istituto del Minerario (a firma della nuova dirigente scolastica Maria Romina Lai), l’amministrazione comunale ottiene l’acquisizione del sito e nella giornata di ieri è avvenuta la consegna delle chiavi, che consentirà il prossimo 8 luglio di restituire alla città il suo museo: «Che permetterà, insieme alle due sale del museo sardo di Mineralogia, ospitato anch’esso nel Minerario - spiega il sindaco Mauro Usai - di completare il polo museale dedicato alle scienze della terra e alla storia delle attività estrattive nel territorio».

Fine di una vicenda turbolenta, che aveva comportato l’estromissione dal sito dell’associazione (Periti minerari) che l’aveva avuto in gestione per 24 anni per via di una convenzione scaduta e non rinnovata nei primi mesi dell’anno. «Prima di poterci sedere attorno ad un tavolo e pianificare un nuovo accordo con l’associazione - spiega il primo cittadino - si dovrà terminare l’inventario di tutti i beni. Dobbiamo capire quali appartengano ai Periti minerari e quali all’istituto scolastico. Dovremmo inoltre risolvere anche la questione della sede fisica dell’associazione stessa, che risulta essere proprio all’interno del sito». Usai tiene a specificare che la decisione di rimandare l’eventuale nuova concessione con i Periti non preclude in ogni caso a questi ultimi di poter entrare nel museo: «Potranno farlo tramite l’organizzazione di qualsiasi evento, in presenza dei nostri addetti e sotto la tutela del Comune».

Per il presidente dei Periti minerari si tratta di una notizia positiva: «Era l’obbiettivo da raggiungere, l’apertura al pubblico del museo. - dichiara Adriano Scussel - Tutto quello che si sta profilando si era verbalmente concordato con il Comune che aveva la necessità di rendere fruibile il sito tutti i giorni della settimana. Noi purtroppo non potevamo garantire questa disponibilità». Scussel si augura di poter utilizzare le guide dell’associazione in sinergia con quelle della “Iglesias servizi”: «Anche perché credo che la nostra esperienza sia fondamentale. - precisa il presidente - Speriamo che la nostra sede fisica possa continuare a rimanere all’interno del sito». La convenzione fra il Comune e l’istituto Asproni avrà validità fino al 31 Agosto: «Subentrerà una nuova figura dirigenziale per l’istituto. - spiega Scussel - Sarà quindi necessario un nuovo iter per la continuità dell’accordo».

