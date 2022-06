«Accoltellato perché gay» 

Stava passeggiando col suo compagno nel centro a Cagliari quando è stato insultato, apostrofato con frasi omofobe, minacciato di morte da un nordafricano. Parole pesanti, violenti. Come la minaccia di passare alle vie di fatto, brandendo una bottiglia spaccata, per “punire” la sua omosessualità. A subire l’aggressione, finita poi con una coltellata in pieno viso, era stato un giovane cagliaritano di 27 anni quando, lo scorso 6 aprile, stava prima camminando tranquillamente in piazza Matteotti e poco dopo in piazza del Carmine. È qui che le parole si sono trasformate in violenza fisica.

La svolta

Se in un primo momento l’episodio era stato interpretato come una delle tante aggressioni di piazza, ora gli investigatori della squadra Mobile guidati dal dirigente Fabrizio Mustaro hanno ricostruito il gravissimo episodio e denunciato l’aggressore: un tunisino di 31 anni.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della sezione reati contro la persona della Mobile, il 31enne aveva cercato di aggredire il giovane due ore prima, quando lo aveva incontrato in piazza Matteotti. Non aveva gradito che il ragazzo passeggiasse in compagnia del suo amico. Un comportamento evidentemente offensivo per la morale del tunisino che aveva minacciato di morte il giovane cagliaritano facendogli sventolare davanti al viso i cocci di vetro di una bottiglia rotta. Il ragazzo era riuscito a fuggire, sperando di aver seminato il suo aggressore e di essersi finalmente liberato da quelle minacce legate alla sua sessualità. Macché. Due ore dopo, questa volta in piazza del Carmine, la scena si è ripetuta. E questa volta è finita nel sangue.

La denuncia