Accoltellato durante la rissa, grave un 31enne 

Spranghe, coltelli e sangue al culmine di una furibonda lite nata a causa del danneggiamento di un’auto. Scene da Far West ieri in via Budapest con un 31enne quartese – Ivan Murtas - finito in ospedale in prognosi riservata. Raggiunto all’addome da una coltellata, il giovane è stato accompagnato da un soccorritore all’ospedale Brotzu dove è stato ricoverato in condizioni gravi.

Il presunto feritore, suo coetaneo anche lui residente a Quartu, è stato individuato dopo un’indagine a tempo di record dagli agenti del Commissariato che lo accusano di tentato omicidio. Recuperata anche l’arma: un coltello sardo a serramanico. Un altro ragazzo ha riportato una frattura al braccio.

La lite

A scatenare la feroce lite sarebbe stato il danneggiamento di un’auto che il giovane ferito avrebbe colpito con una spranga. Afferrato un coltello, il proprietario del veicolo si sarebbe scagliato sul coetaneo, colpendolo all’addome e facendolo finire a terra in una pozza di sangue. Al gravissimo episodio avrebbero assistito almeno altre quattro persone, forse di più. Nella rissa è rimasto coinvolto anche un conoscente dell’accoltellatore, un 24enne che nel parapiglia ha riportato la frattura di un braccio. Guarirà in un mese. Le indagini coordinate dal dirigente del Commissariato Michele Venezia e dal sostituto Commissario Gianni Noto, si sono concluse con una denuncia per tentato omicidio, una per lesioni aggravate, una terza per danneggiamento.

L’allarme