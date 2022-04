Accoltellato da un ragazzino 

Per Gabriele Luiu i successivi esami e una tac escludono il pericolo di vita, chiudendo in parte, almeno a livello sanitario, l’episodio di violenza.

Un gesto spontaneo, seguito all’improvvisa coltellata inflitta al termine di un litigio le cui ragioni precise sono ignote e che vengono derubricate a “futili motivi”. Ma che portano in ogni caso il minore a estrarre l’arma che portava con sé e a puntarla verso il petto di Luiu, colpendolo nell’emitorace sinistro. Non va in profondità, per fortuna, ma la ferita comincia a sanguinare - se ne trova ampia testimonianza nel marciapiedi di fronte dove l’uomo si è spostato - mentre, richiamati dalle urla, i residenti si affacciano al balcone. Poi l’arrivo dell’ambulanza del 118, insieme a una volante della polizia di Stato, che trasporta subito la vittima in codice rosso al pronto soccorso del Santissima Annunziata.

Cinquecento passi da via Nurra alla Questura. Sono quelli percorsi ieri da un ragazzo dopo aver colpito con un coltello da cucina il trentenne Gabriele Luiu nel quartiere di Monte Rosello. Poco più di trecento metri di distanza tra il palazzo color bordeaux quasi in cima alla via, teatro dell’aggressione, e gli uffici della polizia di Stato dove il giovane si è consegnato di sua volontà.

La vicenda

L’arresto

Si apre invece per il minore il capitolo sulle conseguenze della sua azione, la prima delle quali è l’arresto da parte della polizia avvenuto nel tardo pomeriggio per tentato omicidio e lesioni gravi. Un fermo che toccherà poi alla Procura nei prossimi giorni convalidare o meno. Intanto si rivela che i due si conoscevano da tempo ma non sono parenti. Nessuno sembra sapere nulla dell’accaduto, sia in via Nurra che nei locali vicini, e qualcuno, incredulo, ipotizza addirittura che si tratti di un pesce d’aprile. La realtà invece è ben lontana da uno scherzo: a certificarlo il fendente e quei passi intrapresi dal minore per raggiungere la Questura.

