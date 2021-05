Accoltellamento dopo la lite in strada  

Sabato ad alta tensione nel quartiere di Sant’Elia per due violenti episodi che a prima vista sembrano collegati ma che nascondono ancora tante zone d’ombra. Prima la lite in strada, l'aggressione a colpi di fucile da sub con un uomo che tenta di travolgere con l'auto il rivale e il danneggiamento di una macchina in sosta, poi una spedizione punitiva per regolare i conti a colpi di fiocine e coltelli. Per il momento di certo c’è solo il bollettino medico che parla di Paolo Mocci, 51 anni, ricoverato al Brotzu con ferite molto gravi all’addome e Orlando Masala, 60 anni, finito al pronto soccorso del Policlinico universitario di Monserrato.

Giorno di terrore

La follia in via Dei Musicisti si è materializzata nel pomeriggio: due uomini si sono sfidati in strada con fucile da sub, bastone e tentativo di investimento con l’auto. Il tutto davanti a molte persone che hanno chiamato il 113. Solo il pronto intervento della Polizia ha messo la parola fine alla lite ed evitato conseguenze ben peggiori. Tutto sarebbe nato, secondo una prima ricostruzione effettuata dai responsabili delle Volanti, da una precedente discussione, degenerata, tra le compagne dei rivali. Alla fine uno aveva riportato ferite non gravi. I due rischiano ora una denuncia per lesioni e porto d’oggetti atti a offendere. I poliziotti, oltre ad ascoltare i numerosi testimoni, prenderanno in esame anche le immagini dei video girati con i telefoni cellulari.

Bis di violenza

L’intervento delle pattuglie della Questura è finito dopo alcune ore. Tutto sembrava risolto, ma evidentemente la fiamma covava ancora sotto la cenere perché a tarda sera, erano circa le 21,30, una telefonata di richiesta di intervento arriva al 112 da via Dei Navigatori. Dalla centrale operativa dei Carabinieri vengono inviate alcune auto della Sezione radiomobile della compagnia e delle stazioni di Pirri e San Bartolomeo. I militari si precipitano nella sede della Cooperativa dei Pescatori, dove poco prima, secondo informazioni raccolte sul posto da alcuni testimoni, vi era stata una lite tra Orlando Masala e Paolo Mocci, fratello dell’uomo con cui il giorno prima Masala aveva avuto una discussione. Dei due nessuna traccia. I militari hanno scoperto e sequestra una mazza in legno lunga circa un metro, tre fiocine, un coltello di 20 centimetri e un grosso ferro tagliente. Oggetti che per i carabinieri sono stati utilizzati durante la violenta lite.

Il mistero

Le tracce dei due si ritrovano più tardi quando Mocci, dopo essere rientrato a casa, in via Vasano, a bordo della sua Ape chiama il 118. Sta molto male a causa di una "ferita lacero contusa frontale e ferite penetranti all’addome" a causa delle quali viene ricoverato all’ospedale Brotzu con prognosi riservata. Il rivale di 60 anni finisce al Policlinico.

Il mistero avvolge la vicenda: i carabinieri non avrebbero trovato tracce di sangue nell’Ape di Mocci. Il culmine della furiosa lite, quindi, non sarebbe stato in via Dei Navigatori ma in un altro luogo ancora sconosciuto. (a. a.)

