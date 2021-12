Accoltella il fratello e scappa 

Durante una furiosa lite ha afferrato un coltello da cucina e si è accanito contro suo fratello maggiore, colpendolo alla testa, al torace e alle braccia. La vittima, un uomo di 44 anni, è finito al pronto soccorso in condizioni critiche, ma per fortuna non si trova in pericolo di vita, mentre l’aggressore, Stefano Soro, di 30 anni, è stato arrestato poche ore più tardi dai carabinieri di Olmedo con l’accusa di tentato omicidio. Ora si trova nel carcere di Bancali.

È successo l’altro ieri mattina, in un appartamento del centro di Olmedo. Per motivi ancora da chiarire, tra i due fratelli conviventi martedì mattina è scoppiato un diverbio, degenerato in una feroce aggressione.

Nella casa abitano anche gli anziani genitori e sono stati proprio loro a soccorrere il figlio ferito e a chiamare i soccorsi. L’altro ieri nel mezzo di un confronto verbale ha perso le staffe, ha stretto in mano un grosso coltello da cucina e si è avventato con ferocia sul fratello, provocandogli profondi tagli in diverse parti del corpo.

Un raptus che è durato poco. I genitori, increduli e terrorizzati, sono accorsi immediatamente per aiutare il figlio maggiore e per cercare di tranquillizzare l’altro.