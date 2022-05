«Accolte le nostre richieste» 

Il sindaco Piero Casula, insieme agli altri amministratori comunali in prima linea nella richiesta di riapertura, spiega come si è riusciti a realizzare questo obiettivo. «È stato possibile in conseguenza dell’avvio del servizio di esternalizzazione, che ha consentito di inserire personale medico e paramedico contrattista al Pronto soccorso, liberando così da quella incombenza il personale ospedaliero di chirurgia, che ha potuto in questo modo essere restituito alla piena operatività in reparto».

All'ospedale Mastino riapre Chirurgia: un servizio che il territorio attendeva da tempo, interrotto in un periodo oscuro di tagli e di paura per quello che era stato percepito a Bosa come il segnale di un ridimensionamento e di una chiusura dell'ospedale. Già da ieri sono ripresi gli interventi: dapprima, quelli possibili in day surgery. Ma dai prossimi giorni l'attività sarà implementata con quelli calendarizzati.

Le novità

Sarà possibile effettuare endoscopie, gastroscopie e colonscopie, come già avveniva prima della sospensione, sulla quale ebbe un peso anche la carenza di personale. Per i cittadini di Bosa ma anche di una realtà geografica e sociale più ampia, significa poter contare su un presidio medico chirurgico esistente e operativo vicino alle loro case, senza essere più costretti, loro e le loro famiglie, a percorrenze troppo lunghe e anche economicamente onerose.

La reazione

Il sindaco Piero Casula, insieme agli altri amministratori comunali in prima linea nella richiesta di riapertura, spiega come si è riusciti a realizzare questo obiettivo. «È stato possibile in conseguenza dell’avvio del servizio di esternalizzazione, che ha consentito di inserire personale medico e paramedico contrattista al Pronto soccorso, liberando così da quella incombenza il personale ospedaliero di chirurgia, che ha potuto in questo modo essere restituito alla piena operatività in reparto».

La conferma

Come chiedevano gli amministratori di Bosa e del territorio, il Pronto soccorso continuerà a operare 24 ore su 24, garantendo le sue prestazioni e potendo contare su un reparto di chirurgia attivo. Per l’ospedale Mastino si tratta di una conferma del suo ruolo, importante per l’intera Planargia, ma anche per il Meilogu e il Marghine. Regione e Ares vanno nella direzione del rispetto degli impegni assunti con gli amministratori locali e del riconoscimento dell’importanza dell’ospedale bosano, centrale per un territorio altrimenti lontano dai centri ospedalieri maggiori.

