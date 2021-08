Accademia di musica,  in città 70 talenti  da tutto il mondo  

«È un grande miracolo che si concretizza – e ancora di più tenuto conto di tutte le difficoltà nello spostarsi durante la pandemia – riuscire a far diventare Cagliari per oltre una settimana, da questo lunedì al 31 agosto, una vera capitale della pedagogia e della musica a livello internazionale».

L’organizzazione

È un’enfasi giustificata quella dell’insegnante di chitarra classica Cristian Marcia – direttore artistico della ventunesima edizione dell’Accademia internazionale di musica di Cagliari – nel raccontare questa dimostrazione di eccellenza culturale e formativa che prende vita nel Conservatorio statale in via Palestrina, e che si produrrà in una serie masterclass — tenute da stelle di prima grandezza del firmamento musicale quali il soprano Luciana Serra, il violinista spagnolo Zohrab Tadevosyan e il violoncellista peruviano Claudio Bohorquez — e di concerti aperti al pubblico che vedranno coinvolti gli oltre settanta studenti che hanno superato le rigide audizioni di ammissione alla scuola.

Rapporti internazionali

«Anch’io mi sono diplomato al Conservatorio di Cagliari», prosegue Marcia, «e dopo aver vinto una borsa stanziata dalla Regione Sardegna ho potuto perfezionare gli studi a Parigi, dove ho vissuto negli ultimi trentaquattro anni. Il legame con la mia terra però non si è mai scisso, e anzi si è ancora rafforzato in tempo di Covid, anche per cercare di rimanere più vicino ai miei genitori. I rapporti privilegiati che ho stretto in Francia mi hanno permesso di coinvolgere nell’Accademia colleghi di grande fama, convincendoli a venire nella nostra Isola anche in un periodo così complesso come questo sul fronte sanitario. Restituire quello che ho imparato mi sembra il minimo per sdebitarmi verso la mia terra. Sono fiero di poter dire che fra gli oltre settanta studenti di questa edizione una trentina sono sardi, e hanno potuto accedere a una tale opportunità grazie a borse di studio, senza pagare nulla, un aspetto che permette di non penalizzare chi dispone di minori possibilità economiche».

Sogno realizzato

«Non mi sarei mai potuta permettere di seguire delle lezioni tenute da una regina del canto come Luciana Serra», conferma Sara Mizzanu, 47 anni, originaria di Carbonia ma cresciuta a Cagliari: «Rispetto alla maggior parte di questi grandi talenti io sono più avanti con l’età; questo perché al Conservatorio mi sono iscritta tardi, nel 2013, prima ho voluto privilegiare la famiglia e ho lavorato da impiegata in un’azienda ospedaliera. Il canto però è sempre stato il mio sogno, fin da quando bambina assistetti a una proiezione del “Lago dei cigni” di Čajkovskij. Però solo in seguito ho vinto le mie titubanze e ho messo davvero alla prova la mia attitudine. Giornate così speciali significano per me realizzarlo davvero, quel sogno dell’infanzia».

La giapponese

E va detto che un evento di questo genere, oltre all’indubbio valore qualitativo sul piano musicale, rappresenta un volano di rilevanza economica non trascurabile per il territorio. «Quando nelle scorse settimane camminavo in via Manno, i commessi dei negozi storici mi chiedevano quando sarebbero tornati i ragazzi», spiega Marcia per poi aggiungere: «Molti fra i ragazzi provengono dalla Corea e dal Giappone e da famiglie agiate, quindi sono portati a spendere durante i loro soggiorni all’estero. Senza contare gli alloggi, che vedono coinvolti quest’anno il residence Ulivi e Palme e il T Hotel». Un’evidenza che si riscontra subito nelle parole di Airi Sunada, cantante trentenne di Tokyo, alla seconda partecipazione all’Accademia, che si dichiara «pazzamente innamorata della Sardegna, al pari della mia famiglia e degli altri amici musicisti a cui consiglio sempre di trascorrervi le vacanze», sfoggiando tra l’altro un italiano perfetto – non a caso la lingua della lirica per antonomasia nel mondo.

