«Abusive»: sequestrate 29 villette 

Ventinove villette in località Agumu, a poche centinaia di metri dal mare di Pula: residenza di vacanzieri stranieri, per lo più inglesi e statunitensi, che trascorrono nel sud Sardegna le loro ferie e che da giovedì sera invece, a fronte di un esborso di svariate centinaia di migliaia di euro per definirne l’acquisto, devono cambiare alloggio. Le abitazioni sarebbero abusive perché realizzate in un’area a destinazione agricola: così la giudice delle indagini preliminari Lucia Perra, accogliendo la richiesta formulata dal pubblico ministero Andrea Vacca, ha ordinato il sequestro preventivo di tutti gli immobili del condominio “Residenza Gabriele” edificati dove un tempo sorgeva l’azienda Obino. Il decreto è stato eseguito dagli uomini del Nucleo investigativo provinciale della Forestale, che dopo aver apposto i sigilli alle ville hanno notificato il provvedimento ai progettisti, lottizzanti, tecnici comunali e notai finiti sul registro degli indagati per reati quali lottizzazione abusiva e violazione paesaggistiche.

Dodici sotto accusa

Sono Simone Palomba, proprietario e venditore del complesso e dei lotti; il padre Aldo, progettista e direttore dei lavori riguardo le pratiche edilizie; Donato Deidda e Mauro Milazzo, responsabili dell’Ufficio tecnico comunale di Pula (avevano rilasciato e sottoscritto a vario titolo concessioni e autorizzazioni edilizie, Dia e certificato di agibilità tra il 2005 e il 2014); Barbara Boi, progettista e direttrice dei lavori per tre pratiche edilizie e un’autorizzazione paesaggistica; Manuel e Paolo Montisci, progettisti per le pratiche edilizie del 2014; Marcellino Saba, progettista per le pratiche edilizie del 2007 e per la richiesta di frazionamento del 2008; Antonio Ignazio Vacca per il frazionamento del fabbricato nel 2015; Dario Mura per il frazionamento del 2011; i notai Vittorio Giua Marassi ed Enrico Ricetto per aver stipulato rispettivamente 13 e 6 atti di compravendita tra il 1999 e il 2017.

La ricostruzione

Secondo la Procura sarebbero stati demoliti e ricostruiti immobili originariamente utili all’attività agricola su un’area ancora oggi destinata a quello scopo, come risulta dal catasto e nello stesso Puc, e addirittura tutelata dalla Regione perché di interesse paesaggistico. Dunque per la gip non sono validi i via libera a modificare e ristrutturare gli immobili. Le opere, sostiene il pm, hanno «trasformato il territorio» violando «norme urbanistiche e paesistiche» in presenza di concessioni e autorizzazioni edilizie «illegittime». Simone Palomba avrebbe trasformato un caseggiato agricolo in residenziale «con appartamenti privati e aree condominiali» per poi frazionarlo e venderlo, poi avrebbe trasformato in piscina una riserva idrica e iniziato (senza concessione) la costruzione di un altro edificio, attualmente non terminato. Il padre Aldo, occupandosi della relazione agronomica e da direttore dei lavori, avrebbe contribuito alla trasformazione urbanistica «abusiva» come Deidda e Milazzo (che avevano dato l’ok alle concessioni edilizie «illegittime» e «prive di autorizzazione paesaggistica»). Così Boi, i Montisci, Saba, Vacca, Mura. Sono tutti difesi dall’avvocato Luigi Murtas, nominato d’ufficio in attesa siano incaricati i legali di fiducia.

