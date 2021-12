Abusi sulle nipotine, a giudizio 

Sarà giudicato il 22 marzo col rito abbreviato il nonno paterno che ha abusato delle nipotine, due cuginette che aveva ospitato per l’estate nella sua casa in un centro della Baronia. Secondo le accuse del pm Giorgio Bocciarelli, in momenti differenti, le avrebbe costrette a subire atti sessuali ripetuti a distanza di un mese una dall’altra. Seconda violenza avvenuta nonostante la madre della prima vittima avesse parlato di quei timori non solo con i suoi parenti (che la liquidarono come fantasie), ma anche con il pediatra della figlia, un professionista di Lanusei, senza che nessuno intervenisse per fermare in tempo l’uomo. È emerso ieri, nell’udienza preliminare dove l’uomo, difeso da Giovanni Maria Spanu, ha chiesto di essere giudicato col rito abbreviato condizionato. Richiesta rigettata dal giudice Giovanni Angelicchio, che ha accolto la costituzione di parte civile delle vittime e dei genitori (tutelati da Gian Mario Pilatu e Annalisa Pittorra).

No ai testomoni

Le due bambine, in un incidente probatorio, con dovizia di particolari e il supporto di una psicologa, avevano raccontato quanto successo d’estate nel paese dei nonni, in Baronia, e di come quella vacanza si era si era trasformata in un incubo. Ieri il legale del nonno, parlando di un trauma subito dall’uomo, ha chiesto di poter sentire col rito alternativo dei testimoni, richiesta rigettata dal giudice.

Obbligo di denuncia

La storia ha dell’incredibile perché la più grande delle due bambine aveva già tentato di allontanare da sé quel nonno che in assenza di occhi indiscreti allungava le mani. Approccio simile che l’uomo aveva già tentato otto mesi prima. Ma il suo racconto, come quello dei genitori dell’adolescente, venne sottovalutato dalla nonna e dagli altri parenti, ma cosa più grave - è emerso ieri in tribunale - lo aveva ignorato anche il medico della ragazzina. Così, nella rete del nonno, che non è stato fermato in tempo, è finita anche la cuginetta più piccola. Solo quando la mamma della più piccola denunciò tutto emersero entrambe le vicende.