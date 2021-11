Abusi sulla figlia minore: padre in cella 

L’uomo, assistito dai difensori Rita Dedola e Francesco Marongiu, ieri mattina è comparso davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia e ha deciso di rispondere anche alle domande del pubblico ministero. Terminato l’interrogatorio è stata confermata la custodia cautelare nel carcere di Bancali, l’uomo infatti si era già allontanato da qualche tempo dalla famiglia dopo l’intervento del tribunale dei minori che ha sottratto la figlia e l’ha collocata in una casa protetta.

Ha confessato in un tema d’italiano di essere stata abusata dall’età di nove anni dal padre, un 52enne appartenente alle forze dell’ordine e residente in Marmilla. Per l’uomo giovedì sera è arrivata l'esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari Giorgio Altieri su richiesta della pm Diana Lecca.

Dal giudice

L’inchiesta

A dare input all’inchiesta, molto complessa e delicata, è stata la segnalazione della professoressa che ha letto quanto messo nero su bianco dalla ragazzina. Immediato l’intervento del Tribunale dei minori che ha attivato tutte le procedure necessarie a tutelare la piccola e proteggerla come previsto dalla legge.

Le intercettazioni

La segnalazione ha fatto scattare immediatamente l’inchiesta da parte degli investigatori che hanno portato avanti un’indagine lampo: sono state attivate le intercettazioni ambientali e telefoniche risultate decisive. Proprio da quanto ascoltato in diretta dagli investigatori della Procura, infatti, è risultato necessario l’ordine di custodia cautelare che il gip ha firmato in poche ore e al quale è stata data esecuzione giovedì sera. Da allora il 52enne ha atteso in una cella del carcere sassarese di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio che si è svolto in streaming. Ora l’uomo potrebbe essere sottoposto a una perizia psichiatrica anche se al momento non è stata depositata alcuna richiesta.

