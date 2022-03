Abusi sul nipotino minorenne 

Gli episodi risalirebbero all’estate del 2017. Il bimbo era solito trascorrere le vacanze in Ogliastra, terra d’origine di entrambi i genitori emigrati per questioni di lavoro. Trascorreva giorni spensierati tra l’affetto dei parenti, fra cui uno zio. In casa il clima era tranquillo. Capitava spesso che il piccolo rimanesse in compagnia dello zio, insospettabile per qualsiasi componente della famiglia. Nessuno, in quei frangenti, si sarebbe accorto di nulla.

Un ogliastrino di 26 anni è indagato per violenza sessuale su un nipote minorenne. I fatti contestati sarebbero avvenuti nel 2017, ma soltanto qualche tempo dopo la presunta vittima, che all’epoca aveva 9 anni, avrebbe confidato tutto ai genitori, originari dell’Ogliastra ma trapiantati oltre Tirreno. Il sostituto procuratore Gualtiero Battisti, che ha coordinato le indagini, ha emesso nei confronti del ragazzo un avviso di conclusione delle indagini preliminari con l’accusa di violenza sessuale, aggravata dalla minore età della vittima. L’inchiesta era stata aperta dopo la denuncia presentata dai genitori del bambino.

Il fatto

Gli episodi risalirebbero all’estate del 2017. Il bimbo era solito trascorrere le vacanze in Ogliastra, terra d’origine di entrambi i genitori emigrati per questioni di lavoro. Trascorreva giorni spensierati tra l’affetto dei parenti, fra cui uno zio. In casa il clima era tranquillo. Capitava spesso che il piccolo rimanesse in compagnia dello zio, insospettabile per qualsiasi componente della famiglia. Nessuno, in quei frangenti, si sarebbe accorto di nulla.

Tanto che i racconti del piccolo sono emersi parecchio tempo dopo. Scioccanti le confidenze rivelate a mamma e papà che hanno subito approfondito l’inquietante vicenda. Più volte il bimbo, oggi diventato adolescente, avrebbe confermato loro la ricostruzione degli episodi, facendo scattare l’allarme, sfociato nella denuncia presentata dal padre ai carabinieri. Con la prima informativa trasmessa alla Procura della Repubblica di Lanusei, il magistrato inquirente ha disposto l’avvio delle indagini.

La svolta

La vicenda dei presunti abusi sessuali nei confronti del bimbo è stata ricostruita con particolare attenzione dagli investigatori e dalla Procura che hanno svolto indagini e interrogatori. Nelle forme dell’incidente probatorio si è proceduto a conferire un incarico peritale per valutare la capacità del minore a rendere testimonianza alla presenza degli avvocati Paolo Pilia per l’indagato e Marcello Caddori per i genitori del minore. Una volta depositata la stessa il pubblico ministero ha dichiarato chiuse le indagini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata