Abusi su una bimba? Madre in cella 

È accusata di abusi sessuali sulla figlia: una bimba di 5 anni. Una trentenne di Santadi è stata fermata e accompagnata in carcere dai carabinieri della Compagnia di Carbonia che hanno eseguito un ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura della Repubblica dopo due mesi di indagini serrate. La donna è accusata di aver tenuto comportamenti, pronunciato frasi, e forse anche commesso atti considerati di estrema gravità. Avant’ieri l’arresto, eseguito nei giorni scorsi nel massimo riserbo, è stato confermato. La donna resta dietro le sbarre in attesa, fa sapere il suo legale, l’avvocato Nicola Angioni, «dell’istanza di riesame per la concessione almeno dei domiciliari». Rimane tecnicamente indagato il convivente (in realtà l’inchiesta era partita proprio nei suoi confronti) ma la sua posizione sarebbe vicina all’archiviazione.

L’allarme delle maestre

Gli accertamenti della magistratura (gip Giuseppe Pintori e pm Rossana Allieri) sono iniziati due mesi fa dopo le confidenze della bambina con una compagnetta di scuola. Si riferivano a circostanze e parole lontani anni luce da ciò che una bambina di 5 anni avrebbe dovuto sentire o vedere. Parole giunte alle orecchie delle maestre, quindi dei Servizi sociali, e per immediata conseguenza delle forze dell’ordine le quali hanno coinvolto Procura ordinaria e Procura dei Minori. In un primo momento il principale indiziato è parso essere il convivente della donna, poi si sarebbe delineato uno scenario completamente diverso e l’ipotesi di abuso sessuale (con una serie di aggravanti) ha finito per investire in pieno la mamma della piccola.

Le intercettazioni

Si è messo in moto un delicato e complesso sistema di indagini costituito anche da intercettazioni ambientali e telefoniche. Avrebbero permesso di arrivare a riscontri inquietanti di una presunta morbosità sessuale che la madre avrebbe posto in essere con parole (si teme anche con gesti, ma l’inchiesta è ancora passibile di sviluppi) tali da convincere la magistratura della necessità di adottare misure drastiche.

In una struttura protetta

Settimane fa la bambina è stata allontanata dalla madre, consegnata a un tutore esterno al nucleo familiare e collocata in una struttura protetta. Pochi giorni fa l’arresto della trentenne, incensurata. Il magistrato ha ritenuto sufficienti le prove sinora raccolte e si temeva il rischio di un loro inquinamento. Sottoposta all’interrogatorio di garanzia, la donna ha per ora optato per la facoltà di non rispondere. A giorni il responso sulla richiesta di domiciliari.

