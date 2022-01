Abusi su una 15enne: a giudizio 

Due le contestazioni che la Procura ha mosso all’operaio, difeso dall’avvocato Marco Lisu: la più grave è quella di violenza sessuale nei confronti della figlia dell’ex compagna. Abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della ragazzina, all’epoca quindicenne, l’avrebbe costretta a subire atti sessuali. Col pretesto di asciugarle una macchia che aveva sulla maglietta le avrebbe palpeggiato i seni e, in un’altra occasione, l’avrebbe seguita in camera da letto provando a metterle le mani sotto i pantaloncini. Gli episodi sarebbero avvenuti alla fine del 2016, ma sono emersi solo dopo anni a seguito della denuncia della madre della ragazzina per maltrattamenti.

Al termine dell’indagine della Procura, condotta dal pubblico ministero Marco Cocco, il giudice per le udienze preliminari aveva disposto il rinvio a giudizio dell’imputato e ieri mattina sarebbe dovuto iniziare il processo. L’udienza, però, è slittata al 2 marzo, quando davanti alla Prima sezione penale del Tribunale presieduta dal giudice Giampiero Sanna (con a latere Gian Luigi Dettori e Antonella Useli Bachitta) dovranno essere chiamati i primi testimoni dell’accusa.

Il processo

Le contestazioni

Il conflitto

Madre e figlia si sono costituite parte civile con l’avvocata Stefania Sanna che assiste da tempo l’ex compagna dell’operaio. Numerosi i testimoni che il pubblico ministero ha deciso di convocare in aula per ricostruire anche i presunti maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, secondo reato contestato. Sempre secondo l’accusa, l’operaio avrebbe resto la vita impossibile all’ex convivente, minacciandola anche di ucciderle i figli, avrebbe bruciato la casa e avrebbe rivolto insulti ed espressioni violente ai bambini che la donna aveva avuto prima della loro relazione. Ora a stabilire quanto sia realmente accaduto sarà il processo, fissato per i primi di marzo.

