Abusi su minori, arrestato un sacerdote 

MILANO. Si trova agli arresti domiciliari per violenza sessuale ai danni di diversi bambini, tra i sette e gli undici anni, don Emanuele Tempesta, sacerdote al suo primo incarico, che avrebbe molestato nella propria abitazione dal febbraio 2020 al maggio 2021. È stata la Diocesi a renderlo noto ieri mattina. Gli agenti della squadra mobile hanno avviato le indagini dopo la denuncia di alcune mamme che avevano ricevuto le confidenze dei figli. Racconti confermati dai bambini anche in un'audizione protetta. Ora i piccoli saranno risentiti con la formula dell'incidente probatorio dal pm di Busto Arsizio.

La svolta

ll sacerdote, ora ai domiciliari, è stato arrestato mentre si trovava in una colonia estiva. La notizia ha creato sconcerto a Busto Garolfo. «Non abbiamo mai sentito nulla e facciamo fatica davvero a crederci, era sempre gentile quel ragazzo, mai una parola fuori posto», i commenti degli abitanti. La Diocesi ha sottolineato in una nota di aver preso atto “con stupore e dolore di questa notizia”. Assicurando l'impegno a seguire le indicazioni che le verranno date dalla Santa Sede.

La diocesi

L'arcivescovo, monsignor Mario Delpini, ha espresso «la propria vicinanza alle comunità parrocchiali di Busto Garolfo e in particolare a tutti i soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda». La Chiesa milanese ricorda inoltre che il 23 novembre 2019 è stato costituito il "Referente diocesano per la tutela dei minori” che ha la finalità di accogliere le segnalazioni relative a presunti abusi su minori e di raccogliere gli elementi per una prima valutazione dell'Ordinario. Lo scorso 5 luglio, dopo la sentenza in secondo grado con cui i giudici della Corte di Appello di Milano hanno parzialmente riformato la condanna di don Mauro Galli, confermando comunque la sussistenza del reato di abusi sessuali ai danni di un minore, la Curia aveva ribadito che Galli «resta sospeso dall’incarico pastorale e non può esercitare il ministero sacerdotale».

