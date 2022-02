Abusi su 3 bimbe, pena di 22 anni 

Una condanna pesantissima: 22 anni e 4 mesi per quell’orco nascosto dietro la maschera del caro amico di famiglia. Nessuno sconto per il 54enne, originario di un paese dell’Oristanese che ieri è stato condannato per abusi sessuali ripetuti su tre ragazzine di dieci, dodici e tredici anni. Dopo il processo, celebrato con rito abbreviato, la pena finale è stata addirittura superiore alla richiesta di condanna a 20 anni di carcere, sollecitata nella precedente udienza dal pubblico ministero Valerio Bagattini.

La vicenda

Teatro della squallida vicenda è un piccolo paese dell’Oristanese. Il 54enne, sposato, operaio impegnato in lavori saltuari, era stato notato all’uscita della scuola: spesso andava a prendere una delle tre amichette, poi la portava in una casa di famiglia, all’epoca disabitata, e qui si consumavano le violenze. Non sono su una bambina ma anche sulle altre che lo conoscevano bene e avevano piena fiducia in lui. Era un caro amico di famiglia, con regali e modi gentili era riuscito quasi a plagiarle e infatti nessuna si era mai lamentata. Ma i movimenti nella casa, il viavai così assiduo di un adulto con le tre bambine (persino nei mesi della chiusura imposta dall’emergenza sanitaria) non era sfuggito: in paese tutti l’avevano notato e qualcuno aveva segnalato i fatti alla polizia. Erano state scattate foto che immortalavano l’ingresso in casa dell’uomo con una delle vittime. Immediati gli accertamenti, le intercettazioni telefoniche e ambientali che incastrano senza dubbi il 54enne, arrestato dalla squadra mobile (guidata dal dirigente Samuele Cabizzosu).

In Aula

Il 54enne ieri in Aula non ha battuto ciglio durante la lettura del verdetto da parte della giudice Federica Fulgheri. Il suo difensore, l'avvocato Maurizio Corda, nell’arringa ha cercato di smontare alcuni aspetti per certi episodi mentre per altri fatti non c’erano dubbi (il resoconto delle microspie piazzate nella casa era inequivocabile). Alla fine, pur essendo decadute alcune aggravanti come quella della giovane età, la giudice è andata anche oltre la richiesta del pm Valerio Bagattini ed è arrivata la condanna a 22 anni e 4 mesi (ridotta perché in abbreviato). Il legale attende le motivazioni della sentenza (fra 60 giorni), ma annuncia già che presenterà ricorso in Appello. Le bambine più piccole si sono costituite parte civile con l’avvocata Barbara Corda che ieri si è associata alla posizione del pubblico ministero.