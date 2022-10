Abusi da sanare, il nodo dei costi 

Una grande conquista, dopo anni di lentezze burocratiche e ricorsi al Tar, alcuni già conclusi con tanto di condanna per il Comune. Ora i 29 piani di risanamento - rimasti bloccati da oltre 30 anni - sono pronti a decollare, verdetto della Corte costituzionale permettendo. «Finalmente si metterà ordine in una fetta di territorio per troppo tempo dimenticata», commenta il segretario del Movimento per Flumini Antonio Cogoni. «Un passo importante grazie all’attuale amministrazione comunale, ma serve una convenzione con qualche istituto di credito per concedere dei prestiti agevolati a coloro che decideranno di sanare, molti di loro da soli non riusciranno ad affrontare la spesa da sostenere», propone Aldo Argiolas, presidente del primo consorzio del piano di risanamento di Sant’Andrea dove abita.

Sì alla sanatoria

La decisione è stata presa pochi giorni fa in Consiglio comunale: sì al rilascio dei titoli di costruzione in sanatoria - in caso di abusi sanabili - per le case che si trovano in un piano di risanamento urbanistico, a condizione che i proprietari versino un acconto del 70 per cento degli oneri di urbanizzazione. Decisione - studiata dal settore Urbanistica - appesa però al responso della Corte costituzionale sugli articoli della legge Omnibus impugnati dal Governo, compreso quello che fa chiarezza sui piani di risanamento.

Per il Movimento per Flumini un traguardo importante. «Per noi è una grande conquista», dice Cogoni, «lo sblocco dei piani di risanamento è un cavallo di battaglia del nostro programma elettorale, insieme al problema dell’acqua e delle strade. Un risultato raggiunto anche grazie all’impegno dell’assessore Aldo Vanini, ora attendiamo fiduciosi che si pronunci la Corte costituzionale».

Un iter lungo e travagliato che Argiolas, in qualità di presidente del consorzio del primo piano di risanamento del litorale e di socio fondatore del Movimento di Flumini, conosce molto bene. «Io ho avuto la concessione edilizia in sanatoria anni fa perché mi sono rivolto al Tar che mi ha dato ragione», racconta. Ma non per tutti è stato così: c’è chi - per esempio - ha comprato all’asta una casa all’interno di uno dei piani di risanamento, con tanto di rassicurazioni del Tribunale sulla legittimità del rilascio della concessione edilizia in sanatoria - a fronte degli oneri da pagare - ma dopo 4 anni l’ufficio tecnico del Comune non ha ancora risposto. «Lentezze evitabili», sottolinea Argiolas, «ora la delibera approvata dal Consiglio chiarisce diversi aspetti e crea le condizioni per far decollare uno alla volta tutti i piani».