Abusi al bar, niente sentenza 

8

Mesi

la richiesta

di condanna

avanzata

dal Pm

al termine

della sua

requisitoria

Il colpo di scena dopo quattro ore di camera di consiglio, quando si attendeva solo la sentenza. Dopo due anni di processo, le testimonianze e le conclusioni delle parti, il Tribunale di Nuoro riapre l’istruttoria. I giudici chiamati a decidere sulla bontà della denuncia presentata da una barista di Nuoro che ha accusato Roberto Cadeddu, presidente di Confesercenti e titolare del bar dove lei lavorava, di aver cercato di strapparle un bacio, vogliono sentire di nuovo la collega della barista. Ogni decisione slitta quindi al 26 maggio, quando in aula sarà risentita Barbara Carta.

Teste chiave

La collega della presunta vittima, evidentemente è ritenuta dai giudici una testimone chiave. Era presente nel bar quel giorno, il 24 maggio del 2017, e durante le indagini venne sentita in Questura. La sua prima versione, senza dettagli, aveva portato la Procura di Nuoro, proprio a causa di quella prima deposizione vaga sugli accadimenti, alla richiesta di archiviazione. Ma dopo l’opposizione della vittima (difesa da Adriano Catte), la testimone – che nel frattempo aveva aperto un contenzioso di lavoro con Cadeddu – era stata risentita. Nel secondo racconto, dopo il supplemento di indagini chiesto dall’allora gip Mauro Pusceddu, aveva fornito una versione più dettagliata. Un raccontoportato anche in tribunale nell’ottobre del 2019 giustificando così: «Al secondo interrogatorio dissi altro perché mi fecero altre domande». Evidentemente, però, anche quella deposizione ha lasciato troppi dubbi.

La decisione

Per questo ieri, il presidente del Collegio Giorgio Cannas (a latere Ferrando e Falchi-Delitala) ha deciso: «Il Tribunale, ritenuto assolutamente necessario procedere al nuovo esame per chiarimenti del teste Barbara Carta, dispone la riaperture dell’istruzione dibattimentale». Si chiude così una giornata in cui, dopo le repliche, si attendeva solo la sentenza. Cadeddu anche ieri era in Aula, ha sempre seguito tutto il processo, sottoponendosi all’interrogatorio. L’udienza di ieri era iniziata con le repliche delle parti. L’accusa, con il pm Giorgio Bocciarelli, ha confermato la richiesta (una condanna a 8 mesi) replicando alla difesa che ha prospettato la querela come ripicca al licenziamento della donna: «Solo dall’esame dell’imputato emerge che il licenziamento formalizzato il 25 maggio era stato anticipato giorni prima dei fatti. Nel processo non è mai emerso se non dal racconto dell’imputato». E su quella che è ormai la testimone chiave, la Carta, la difesa anticipa: «I due verbali vanno letti insieme e certamente non cambia versione perché licenziata». Per la parte civile, invece, «nel dibattimento è emerso che la logica sostiene il diritto». La difesa con Gianfranco Mattana, ha evidenziato quelle che ritiene incongruenze sulle «circostanze riferite dalla vittima e sconfessate dai testimoni», sui rapporti burrascosi di lavoro, e l’illogicità del comportamento: «Se subisce una violenza perché poi torna a lavoro? Perché non aveva nulla da temere»

RIPRODUZIONE RISERVATA