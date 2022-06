Abusa di due donne, in cella 

Le ha minacciate, aggredite, pretendendo da loro una prestazione sessuale nei bagni della mensa della Caritas, in viale Sant’Ignazio. Poi, dopo aver abusato delle donne, è uscito dai locali e si è allontanato in tutta fretta per evitare di essere scoperto. Lo hanno rintracciato i carabinieri poco dopo e lo hanno arrestato. Non senza difficoltà, vista la sua reazione i militari sono stati costretti a utilizzare il taser per riuscire a immobilizzarlo. L’uomo, un giovane straniero del Gambia, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale e violenza privata.

I fatti

Il grave episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì. Il giovane si è introdotto nel bagno e ha aggredito le due donne, una di 48 e l’altra di 60 anni, che stavano utilizzando i servizi. Dopo averle minacciate ha abusato di loro per poi fuggire. Una delle vittime è riuscita a divincolarsi e chiamare il 112. Il 22enne è stato rintracciato dai militari del Radiomobile mentre camminava piuttosto tranquillo in via Ospedale, ignaro di essere stato segnalato alle forze dell’ordine. Quando i militari l’hanno individuato, teneva stretta in mano una busta che conteneva un oggetto non ben definito. I militari sono scesi dall’auto e gli hanno intimato di fermarsi e restare immobile per il controllo.

La risposta

La reazione è stata tutt'altro che tranquilla perché il ventiduenne di sottoporsi a perquisizione non voleva sentire ragione. Così ha assunto un atteggiamento aggressivo avvicinandosi agli uomini dell’Arma per affrontarli. Vista anche la stazza e la sua imponenza, i carabinieri hanno deciso di utilizzare il taser per immobilizzarlo e renderlo inoffensivo.