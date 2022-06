Abiti e scarpe usate, raccolta in tilt 

Farsi un giro per credere. Non c’è strada dove non ci siano distese di abiti accanto ai contenitori. E anche poche ore dopo le raccolte da parte della ditta incaricata, la situazione torna critica. Capita persino di trovare persone che si infilano all’interno dei contenitori per scegliere la roba che più gli aggrada, lanciando quella restante in strada.

E sarà anche che in questo periodo forse i quartesi hanno fatto il cambio di stagione sbarazzandosi di quello che non serve più, ma la realtà è che i giorni in cui la ditta svuota i contenitori (più o meno una volta alla settimana), non sono più sufficienti. Così l’immagine che si crea è quella di un degrado totale da via Della Musica, a piazza Dessì, da via Fadda a via Marconi.

C’era chi gettava all’interno buste di rifiuti, persino l’umido, e chi alimentava discariche ai loro piedi. È passato quasi un anno e la situazione non è cambiata, o per meglio dire, è cambiata ma in peggio. Distese di abiti e di scarpe invadono strade e marciapiedi. Traboccano dai contenitori e quando non c’è più posto per inserire le buste all’interno, gli incivili le lasciano a terra.

Già l’inizio non era stato dei migliori. A pochi giorni dalla loro sistemazione in varie strade del centro e del litorale l’estate scorsa, i cinquanta contenitori per la raccolta di abiti e scarpe usate erano stati presi di mira dagli incivili.

Il degrado

«È davvero un peccato che stia succedendo tutto questo», dice Sara Zucca, 35 anni, mentre passeggia in via Della Musica proprio davanti a un cumulo di abiti, «le persone dovrebbero capire che quando non c’è più spazio per mettere le buste all’interno dei contenitori non devono buttarle in strada». Poco distante Anna Maria Piras, 72 anni, suggerisce: «Potrebbero aumentare la frequenza del ritiro. È chiaro che se i contenitori sono sempre pieni si verificano questi problemi».

Nei contenitori oltre agli abiti si possono gettare anche scarpe e biancheria per la casa, purché siano sempre ben chiusi nelle buste. L’aumento del conferimento nei contenitori è dovuto anche al fatto che a seguito del Covid molte associazioni di volontariato non hanno potuto ritirare gli abiti usati. Purtroppo nonostante regole e tolleranza zero si continua a gettare i rifiuti dove capita alimentando discariche. Questo anche a seguito delle nuove regole dell’ecocentro comunale di Sa Serrixedda che non sembrano piacere a molti. Per quanto riguarda carta, cartone, plastica e vetro si possono smaltire una volta alla settimana due sacchi da cento litri.

I limiti

Si riduce a un sacco da 100 litri alla settimana invece il conferimento di imballaggi metallici e rifiuti urbani non differenziati. Perché lo scopo fondamentale è ridurre proprio la produzione di secco il cui ritiro anche a domicilio si ridurrà nei prossimi anni diventando quindicinale. Rifiuti biodegradabili da cucine e mense potranno invece essere conferiti con due sacchi da venti litri sempre alla settimana. Fortissima anche la riduzione per pneumatici, rifiuti ingombranti e macerie, anche se resta il rischio che questo porti gli incivili a sbarazzarsi dei resti di lavorazioni edili, come peraltro già capita, gettandoli nelle campagne.

