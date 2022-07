Abbreviato per il pirata della strada 

Rigettata la richiesta di patteggiamento e respinta anche quella di giudizio abbreviato condizionato all’audizione del consulente tecnico-cinematico della difesa e ad un consulente medico, è stata invece accolta la richiesta di processo con un abbreviato secco. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura, ieri mattina davanti al Gup del Tribunale, Manuela Anzani, si è tenuta la prima udienza camerale nei confronti del 31enne Marco Repetto, imputato di omicidio stradale perché accusato di aver investito e ucciso la 41enne Emanuela Mura, il 28 novembre 2021, in una stradina alla periferia di Carloforte.

Niente patteggiamento

Per l’accusa in aula c’era il procuratore aggiunto Paolo De Angelis che ha tenuto a sé il fascicolo lasciato dalla titolare delle indagini, la sostituta Maria Virginia Boi, trasferita alla procura minorile. La Procura si era già opposta ad un eventuale patteggiamento e ieri il difensore del giovane automobilista, l’avvocato Nicolfranco Ghigino, ha avanzato alla giudice richiesta di abbreviato condizionato all’esame di due consulenti: uno legato alla ricostruzione cinematica fatta dalla Procura, che non avrebbe tenuto conto di una telecamera presente nel tragitto e avrebbe sbagliato l’orario della morte (dicendo che è avvenuta alle 7.40 del mattino anziché le 6.40), mentre l’altra riguardava lo stato psicologico del conducente. Entrambe sono state rigettate dalla giudice Anzani che però ha concesso il deposito delle consulenze scritte oltre a eventuali controdeduzioni. L’udienza è poi stata rinviata al 5 ottobre per l’inizio del processo con un rito abbreviato secco.

Parti civili

Accusato di omicidio stradale, Repetto dopo la tragedia non si era fermato a prestare soccorso ma si era allontanato per costituirsi in caserma dopo alcune ore. Il giovane ha sempre detto di non essersi accorto di averla investita. Nell’udienza di ieri si sono anche costituti in qualità di parte civile i familiari della donna con l'avvocato Francesco Marongiu: oltre al padre Sebastiano Mura, ci sono anche Silvia, Giulia ed Enrico Mura, le sorelle ed il fratello della donna investita e uccisa.