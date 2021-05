«Abbiate “Misericordia”»  Perché è il senso della vita 

Ha un’idea di teatro netta, forte, appassionata. Che è sottrazione nella scenografa. Che è fisicità di corpi. Che è densità verbale e di pensiero. Lei è Emma Dante, autrice e regista, dello spettacolo “Misericordia” da oggi in scena al Teatro Massimo per la rassegna curata dal Cedac.

Una storia di donne, di emarginazione, di aiuto reciproco. E di amore.

«È uno spettacolo impegnativo. Che fa i conti con brutte verità, verità scomode. Si parla di degrado, di tre prostitute costrette a vivere al limite della decenza, in un tugurio lercio e poverissimo. In più crescono Arturo, figlio di un’altra prostituta uccisa a calci e pugni al settimo mese di gravidanza. E infatti il ragazzo nasce “difettoso”. Dentro c’è la maternità, lo sfruttamento del corpo della donna e la violenza sulla donna. Da tutto questo si approda però al grande sentimento dell’amore, che le tre prostitute nutrono malgrado la natura “maligna” della loro vita. Lo sguardo per ’u picciutteddu è misericordioso».

Ci presenta una famiglia, tenuta insieme proprio dall’amore.

«Una famiglia allargata, di genitori dello stesso sesso che adottano un figlio e lo amano e lo crescono nonostante le miserie. Sono tre madri. Arturo dice un’unica parola, alla fine dello spettacolo: “Mamma”. E loro si gireranno tutte e tre. Il loro voltarsi insieme in questo nostro momento storico è il segnale forte».

Pronuncia una parola universale.

«Universale e al singolare come la morte. Tutti muoiono: i diversi, i belli e i brutti, i ricchi e i poveri; tutti muoiono e tutti amano nello stesso identico modo. Non esiste una differenza in questo. Come per la parola vita. Siamo tutti uguali e tutti con gli stessi diritti nel momento in cui nasciamo».

L’altro tema centrale è la violenza sulle donne. In Sardegna si parla ancora della tragedia di Tortolì: Mirko ucciso per salvare la madre. L’assassino che rischia il linciaggio della folla.

«Anche io l’avrei ucciso. Mi sembra del tutto naturale che la folla abbia reagito così. In generale non si può più tollerare che a questi uomini, violenti e assassini, siano disposte condanne e pene che poi si riducono per buona condotta. E questi si rifanno una vita. Bisogna sostenere le donne, magari assegnando le scorte a chi trova il coraggio di denunciare. Soprattutto devono essere più sostenute le associazioni che aiutano le famiglie dove le donne non ci sono più e che sono costrette a vivere con il lutto dentro casa. Chi si occupa di quel lutto? Come se, morta la donna, sono morti tutti. Non è così!».

Dramma nel dramma.

«Non mi voglio occupare di integrare nella società certi uomini. E neppure credo di essere capace di perdonare chi ha ucciso mio figlio mentre mio figlio ha cercato di difendermi».

In “Misericordia”, che donne conosciamo? Chi incarnano?

«Sono donne reiette, non hanno un ruolo nella società, totalmente borderline. Vivono in una condizione di emarginazione. Per povertà si prostituiscono: devono campare e vivono insieme per necessità. E lo stare insieme offre loro opportunità come dividere le spese delle utenze. Su questo poi addirittura litigano: a un certo punto una rinfaccia all’altra il fatto che quando accende la stufa lei ruba il calore».

Paradossi e scampoli di vita.

«Sì, problemi reali. Però queste donne, che si punzecchiano, sono legatissime. Il loro grande sentimento umano le fa unire in un grande abbraccio. Hanno uno sguardo misericordioso sulla vita. E ciò rende lo spettacolo vitale e pieno d’amore».

Cos’è per Emma Dante la misericordia? È la pietas?

«Sicuramente qualcosa di più contemporaneo rispetto al senso religioso del termine. Ha a che fare con una profonda condivisione del dolore».

E come si palesa in concreto?

«Occorre entrare in empatia con il dolore. È uno sguardo speciale. Detto questo, non è facile. Bisognerebbe cominciare a fare: prendersi cura delle persone. Che non hanno niente. Che sono in attesa di una vita. Oggi chi le fa queste cose?».

