«Abbiamo trovato Fabio, sta bene» 

Quando l’hanno visto alla stazione di Francoforte non credevano ai loro occhi. Quel ragazzo vestito di scuro era proprio Fabio. «Lo abbiamo trovato e sta bene, è un miracolo» ripetono al telefono il fratello Stefano Manunza e il cognato Alberto Moretti. L’emozione è fortissima, quasi non riescono a parlare. Dopo tre settimane in cui il ventunenne originario di Milis sembrava svanito nel nulla in Germania e si stava temendo il peggio, ieri sera c’è stato il lieto fine. E c’è spazio solo per gli abbracci, le foto da mandare ai familiari e agli amici più cari che per giorni sono rimasti col fiato in sospeso.

La ricerca

Da quando il 23 ottobre scorso aveva chiamato i familiari, si erano perse le tracce del giovane che a luglio si era trasferito a Worms per lavoro. Dal 1 novembre poi nessun segnale dal cellulare ed erano scattate le ricerche. In campo la polizia tedesca, il Consolato italiano poi ripetuti appelli, della scomparsa si era occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto ma nulla. Preoccupazione e angoscia, i familiari però non hanno mai perso la speranza e proprio sabato sono partiti da Treviso (dove vive il fratello Stefano) per Francoforte, da dove nei giorni scorsi erano arrivate alcune segnalazioni. «Lo abbiamo cercato per tutto il giorno ma inutilmente, alla fine ci stavamo per arrendere – racconta il cognato – e poi lo abbiamo visto alla stazione. Non ci sembrava vero e invece era proprio lui». I due gli sono andati incontro, un lunghissimo abbraccio quasi a voler liberare l’ansia e le paure che in queste giornate non hanno dato tregua.

L’emozione

Fabio ha poi cercato di ricostruire queste settimane difficili, dopo che aveva lasciato il lavoro a Worms ed era intenzionato a tornare in Italia. Arrivato a Francoforte, è stato derubato: gli hanno portato via la valigia e il telefono e, non parlando bene il tedesco, ha avuto difficoltà a chiedere aiuto. «Inoltre è stato poco bene, raffreddore e febbre ma fortunatamente adesso, anche se è un po’ scosso, siamo tutti insieme». I tre non vedono l’ora di prendere il primo volo per l’Italia, il tempo di sistemare le pratiche burocratiche e riavere i documenti e torneranno a casa. «Ringraziamo le persone che ci sono state vicine, il Consolato italiano in Germania, la comunità cattolica di Francoforte che ieri ci ha accompagnato nelle ricerche» ripete il cognato.