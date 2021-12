«Abbiamo sperato fino all’ultimo» 

A casa dei familiari di Claudio Aresu la notizia del ritrovamento del corpo dello sfortunato escursionista cagliaritano, scomparso il 23 agosto nel territorio di Baunei, è arrivata nel pomeriggio di domenica, ponendo fine alle speranze di poterlo ritrovare sano e salvo. «Con il cuore infranto comunichiamo la veridicità delle informazioni trapelate questo pomeriggio - hanno subito postato sul profilo Facebook Troviamo Claudio Aresu , creato dai familiari per rilanciare appelli e raccogliere eventuali segnalazioni – e ringraziamo i volontari e i soccorritori che, insieme a noi, hanno impiegato le migliori forze per ritrovare Claudio».

Speranze deluse

Le numerose segnalazioni arrivate dal nord Sardegna tra settembre e dicembre, da Palau, Arzachena, Tempio, Santa Teresa di Gallura e Castelsardo - puntualmente rilanciate sul profilo Facebook – avevano alimentato la speranza di ritrovare l’escursionista ancora vivo, ma il ritrovamento del cadavere di Claudio da parte di una guida ambientale di Baunei ha cancellato ogni dubbio. «Abbiamo sperato fino a domenica mattina che l’uomo somigliante a Claudio, segnalato diverse volte nel Nord Sardegna, fosse mio fratello – ha spiegato Daniele Aresu poco prima di prendere l’aereo che dalla Lombardia, dove vive e lavora, lo ha portato lunedì nell’Isola – ma purtroppo è arrivato il momento di prendere atto di ciò che è successo; non ho parole per ringraziare tutti i soccorritori che per giorni e giorni, tra fine agosto e inizio settembre, si sono adoperati per cercare Claudio; porteremo sempre nel cuore il grande impegno profuso da tante persone che hanno dato tutto e in particolare ringraziamo gli operatori del Soccorso alpino speleologico dell’Ogliastra per le estenuanti ricerche e l’attività di recupero».

Il ritrovamento

Il corpo di Claudio Aresu è stato ritrovato nelle montagne tra Cala Goloritzè e Cala Mariolu da un escursionista di Baunei, Stefano Canu, che di mestiere fa la guida escursionistica. Esperto conoscitore del trekking Selvaggio Blu, Stefano Canu domenica mattina, insieme ad un amico, era impegnato nella ricerca di un collegamento tra il sentiero che porta a Goloritzè e quello per Cala Mariolu–Ispuligidenie. «Non era la prima volta che andavo alla ricerca del collegamento, percorrendo vecchi sentieri dei carbonai – ha raccontato Canu – e domenica mattina, mentre risalivamo un piccolo impluvio fuori traccia, ho intravisto una piazzola carbonile in alto: l’abbiamo raggiunta e lì abbiamo trovato Claudio».