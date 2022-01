«Abbiamo sofferto insieme» 

Genova. A Marassi, per Leonardo Pavoletti, è sempre un po’ come sentirsi a casa. E la Sampdoria, per un vecchio cuore genoano come lui, vale sempre un derby. Così quel gol al 26’ della ripresa vale tutto un mondo. Perché ha fatto tacere la curva blucerchiata, che lo ha pizzicato fin dalla lettura delle formazioni, perché ha messo a referto la sua terza rete stagionale e, soprattutto, perché il gol ha finalmente portato in dote anche i tre punti, dopo quello da un punto con la Salernitana e da zero con la Roma. Ma il Pavo, da leader, condivide la gioia con tutto il gruppo: «Siamo stati bravi, perché dopo aver subito il gol potevamo disunirci. E invece no, siamo rimasti sul pezzo, abbiamo sofferto tutti insieme. E, nel secondo tempo, abbiamo giocato meglio, prendendoci questa vittoria».

Il talismano

Il Cagliari ringrazia la Sampdoria, con cui ha ottenuto 6 dei suoi 13 punti, fin qui l’unica squadra battuta (sia all’andata che al ritorno) in questa stagione. E anche Pavoletti ringrazia, perché con quello di ieri sono ben 6 i gol realizzati ai blucerchiati in Serie A, vittima preferita nel massimo campionato per il bomber livornese. Che, a fine gara, ci scherza su: «Questo stadio è sempre stato speciale per me, ma questa volta contava solo vincere». E vittoria è stata, anche grazie a una gara da lottatore, alla Pavoletti. Un primo tempo a fare a sportellate contro Ferrari, Yoshida e Chabot, anche con diversi colpi proibiti. E poi, nella ripresa, la zampata vincente, la terza rete stagionale: «A inizio anno avevo come obiettivo quello di fare meglio rispetto allo scorso campionato. Sto giocando un po’ di più e sto facendo anche più gol. Spero di farne altri, soprattutto spero di farne di importanti».

Questione di testa

Tre reti, due alla Domus e poi una in trasferta, quella di ieri, pesantissima. Curiosamente, quello che per anni è stato il miglior giustiziere nel gioco aereo in Europa, le tre reti le ha segnate tutte di piede. L’ultimo gioiello di testa, quello di Benevento, che segnò anche l’ultimo colpo esterno del Cagliari. Pavoletti, però, non è schizzinoso. Da bomber vero, l’importante è metterla in rete: «Arriveranno anche i gol di testa, ma l’importante è segnare e vincere. Poi va bene tutto, anche se segno col ginocchio…». La rete e poi, dopo il cambio, sciolti i lunghi capelli, a soffrire in panchina con i compagni, andando anche a frenare Carboni nei bollenti minuti finali. Fino all’esplosione di gioia. In fondo, contava il risultato. Ieri più che mai, perché il Cagliari laggiù in fondo lo fa soffrire: «Però non è cambiato nulla. È da tanto che stiamo lavorando bene, ci impegniamo tanto, ma i risultati non venivano». Niente alibi: «Sì, i risultati mancavano anche per un pizzico di sfortuna, ma anche e soprattutto per errori nostri».