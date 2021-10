Abbattuto il “pallone” della piscina 

È venuto giù nella notte e così lo hanno trovato, ieri mattina verso le sei, gli addetti della Rari Nantes che si accingevano ad aprire la piscina. Il grande pallone geodetico che la copriva si era sgonfiato sotto i colpi inferti dai vandali con affilatissime taglierine. Lesioni gravi, squarci capaci di abbattere la tensostruttura e causare danni ingentissimi alla società di nuoto, costretta a chiudere i battenti nel giorno in cui si stavano avviando le attività invernali.

La direzione

«Non sappiamo se chi ha commesso quest’azione l’abbia fatto scientemente per buttar giù il pallone o se non prevedeva tali conseguenze. Sta di fatto che nel giorno in cui stavamo partendo con la scuola di nuoto ci ritroviamo senza impianto e ci siamo dovuti fermare», racconta la direttrice, Carolina Massidda.

Raid vandalico

Il raid vandalico è stato commesso di certo domenica notte. Adesso la Rari Nantes dovrà mettere mano alle proprie casse per tentare di accelerare le riparazioni e recuperare i giorni persi. Secondo una prima stima il danno ammonterebbe a dieci-quindicimila euro. Sempre che si possa intervenire per rattoppare gli squarci garantendo nello stesso tempo la sicurezza della tensostruttura. «Dobbiamo capire se sarà possibile intervenire sul posto oppure, come è molto più probabile, il pallone debba essere recuperato con una gru e poi trasferito in un’area ampia dove i tecnici possano sistemarlo. Credo che sia necessario operare dall’interno per tappare le falle». In caso contrario, se si dovesse ipotizzare una copertura nuova, i fondi da destinare sarebbero di sicuro maggiori. «La spesa indicativa è di cinquanta, sessantamila euro», dice Massidda.