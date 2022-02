Abbattuti maiali senza peste 

I maiali trovati sieropositivi a Talana non erano contagiosi. Il risultato è emerso dalle analisi di laboratorio effettuate dal personale dell’Istituto zooprofilattico di Sassari che lavora a stretto contatto con i tecnici dell’Unità di progetto regionale. Il test Pcr (Proteina C reattiva) ha dato esito negativo. Alla luce della relazione finale sul focolaio intercettato nove giorni fa in un allevamento (regolare) del paese c’è una certezza assoluta: in quell’azienda non c’era circolazione virale. In sostanza non c’è la Peste suina africana. Ma gli stessi risultati dell’esame di laboratorio corroborano le preoccupazioni della Commissione europea.

Dubbi profondi

L’ultima volta che in Sardegna gli esperti hanno riscontrato una positività alla Pcr negli allevamenti domestici era il 18 ottobre 2018. Dall’anno successivo, invece, non risultano positività nel pascolo brado. Ma il dubbio sul caso di Talana che assale la Comunità europea e il personale sanitario in trincea contro il morbo è di tipo temporale. «Se dal 18 ottobre 2018 non abbiamo più positiva alla Pcr e i suini trovati sieropositivi avevano due anni di vita dove si sono contagiati?». Se lo chiede Antonio Montisci, 61 anni, direttore del servizio regionale di Salute veterinaria pubblica e sicurezza alimentare. «Evidentemente un focolaio è sfuggito», è l’unica spiegazione plausibile secondo il medico in forza alla direzione generale della Sanità. Verosimile che ora il proprietario dell’allevamento finito in quarantena possa chiedere ristori, comunque non subordinati alla negatività rivelata dal test.

La situazione

Nei giorni scorsi la Commissione europea ha avanzato perplessità sulla trasparenza delle azioni messe in campo nell’Isola. Il maiale sieropositivo dove si è contagiato? È questo il dilemma. «Sicuramente è positivo dimostrare che il virus non circoli più. L’unico dubbio che resta è come il suino sia risultato positivo in tempi in cui il virus non stava circolando. Tra il 20 e il 30 marzo prossimi - dice Montisci - a Bruxelles ridiscutono l’attuale regolamento. Noi siamo in attesa di ricevere il report delle raccomandazioni in lingua italiana e dopodiché invieremo subito Il piano d’azione. La speranza è che il report arrivi in tempo, così da poter rispondere con le controdeduzioni. Siamo fiduciosi per la riapertura delle esportazioni delle carni provenienti dagli allevamenti domestici».