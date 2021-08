Abbanoa, stop ai pagamenti dilazionati 

Addio alle fatture già rateizzate, le bollette dell’acqua si pagheranno in un’unica soluzione. Abbanoa cambia, adattandosi alla nuova Carta del servizio idrico integrato, entrata in vigore il 21 maggio scorso e recepita anche dalla società di gestione: dai prossimi cicli di fatturazione infatti il pagamento delle bollette dovrà essere eseguito in via ordinaria in un’unica soluzione.

Il sistema

L’importo in bolletta sarà comunque dilazionato in dodici rate mensili qualora questo superi di una volta e mezzo il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse negli ultimi dodici mesi. Addio quindi alla dilazione automatica in tre tranche. Un adeguamento necessario, come spiega una nota della stessa azienda: «Le modifiche nel sistema di fatturazione non sono decise da Abbanoa. Il gestore unico ha dovuto applicare la nuova Carta del servizio idrico integrato approvato dall’Ente di governo d’ambito della Sardegna lo scorso aprile che a sua volta ha recepito le direttive nazionali da parte di Arera, l’Autorità di regolazione dei settori idrici, energia elettrica, gas e ambiente». La nuova norma impone però paletti anche per l’emissione delle fatture che dovranno essere regolari: «Le nuove disposizioni prevedono, come già avviene per le bollette dell’energia elettrica o del gas, che i consumi vengano pagati in un’unica soluzione. Il vecchio sistema di fatturazione, con tre rateizzazioni, era dovuto al fatto che si fatturavano in un’unica bolletta periodi lunghi, anche di oltre un anno», precisa ancora l’azienda, «ora Abbanoa fattura regolarmente ogni 3 o 4 mesi e in sostanza, le fatture devono essere pagate in un’unica soluzione, ma hanno importi nettamente inferiori alle singole rate dello schema precedente».

L’opportunità

La rateizzazione viene comunque assicurata automaticamente, con l’invio anche dei bollettini, quando i consumi superano del 150% quelli ordinari. Un’ulteriore rateizzazione, su richiesta, viene garantita se i consumi superano l’80% di quelli ordinari ma questa è vincolata a richiesta del cliente che dovrà essere presentata entro il decimo giorno solare successivo alla scadenza della fattura.

