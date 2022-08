Abbanoa, seduta ad alta tensione 

Sullo scena hanno vigilato, discreti, i carabinieri. «Siamo qui per esporre i fatti: è la legge che impone la decisione di Egas di non consentire il mantenimento da della gestione autonoma del servizio idrico», ha detto Sanna. «Il Comune ha risposto alle nostre richieste e, sulla base delle risposte, l'Egas ha deciso: Serramanna non ha i requisiti fissati per il mantenimento in autonomia del servizio idrico», ha concluso Albieri. Gestione problematica (difficoltà nella riscossione del canone idrico, 70 per cento di perdite) e fonti non pregiate e situate in aree protette: ecco gli elementi che condannano Serramanna a perdere l’autonomia idrica.

Speranze affidate ormai solo al ricorso al Tar annunciato dal sindaco Gabriele Littera («Abbiamo nominato un legale», ha detto) o, più improbabilmente, alle azioni evocate dalla coordinatrice del comitato “Serramanna contro Abbanoa” Tifany Podda. «Abbiamo dato vita a due sit in, raccolto 2500 firme e, se questo non dovesse bastare, i cittadini faranno tutto ciò che sarà necessario a mantenere la gestione autonoma», ha detto la giovane attivista. Ieri si è guadagnata l’ovazione dei pubblico, in una seduta consiliare ad alta tensione, dove gli scontri verbali (sono state rivolte parole durissime all’assessore Sanna, al presidente dell’Egas Albieri e anche al sindaco).

Poche o nulle le speranza che l’Egas (l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna) riveda la decisione di negare la gestione autonoma del servizio idrico per il Comune che spinge quest’ultimo verso Abbanoa. È questo il dato saliente della seduta di Consiglio comunale, in forma aperta, di ieri sera che ha visto la presenza dell’assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna, e del presidente del comitato dell’Egas Fabio Albieri. I due che con i loro contestatissimi interventi hanno chiuso di fatto le porte ad ogni possibilità che Serramanna possa mantenere la gestione autonoma.

L’attesa

Gli scontri

La seduta

«A Serramanna l’acqua pubblica è considerata un bene identitario, l’abbiamo sempre conosciuta», ha detto Gigi Piano (Più Serramanna) che ha incalzato il sindaco Littera sul caso: «A che punto siamo col ricorso? Ci crediamo o non ci crediamo? L'amministrazione che posizione ha?». Carlo Pahler (Serramanna Futura) è stato anche più diretto. «Il Comune per anni non si è interfacciato con l’Egas, e io chiedo: cosa vuole fare questa amministrazione con l'acqua, non interessa che ci si parli di dei chilometri della rete idrica«. «C'è un’amministrazione che fa tutto quello che può, anche con un legale che ci dirà, entro il 30 settembre, se si può fare ricorso», ha replicato Littera, che parla come se Serramanna avesse già Abbanoa in casa. «Il Comune ha una storia importante con l'acqua, siamo andati avanti per anni da soli, con le sole nostre forze, senza aiuti dalla Regione. Oggi guardiamo in che condizione è il nostro servizio, dobbiamo essere consapevoli che mantenere il servizio idrico e investire su questo ci fa perdere altre cose importanti, tagliare sui servizi sociali, sullo sport. Non è possibile gestire in questo modo il servizio idrico, il tema dell'acqua va visto guardando oltre, e sapere a cosa il Comune va incontro se si dovesse vincere il ricorso».

