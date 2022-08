Abbanoa, Murgia sconfessa Littera 

Il Consiglio comunale aperto dell’altro ieri, convocato per il caso della gestione autonoma del servizio idrico del Comune, si porta in dote qualche strascico polemico, seguito agli interventi dell’ex sindaco Sergio Murgia (additato, in forza delle due consiliature da sindaco, come il responsabile del passaggio ad Abbanoa), e del referente del comitato Gasi che raggruppa i Comuni con gestione autonoma del servizio, che hanno confutato la tesi di Egas. «Si sta provando a dare delle responsabilità a chi non ce le ha, alla mia amministrazione, per il passaggio ad Abbanoa», ha detto Murgia che ha sottolineato «riguardo ai requisiti per il mantenimento dell’autonomia, fin quando il sottoscritto è stato sindaco, pur con tutte le difficoltà, il servizio idrico ha funzionato».

Lo scontro

Contestata anche la tesi, dell’Egas e confermata a più riprese dal sindaco Littera, sulle perdite della rete colabrodo. «Il sottoscritto con 25 mila euro di spesa aveva commissionato ad una società israeliana uno studio che portò a stabilire che fino a marzo del 2021 le perdite erano al di sotto del 30 per cento, mentre oggi sono del 67 per cento», attacca Murgia, che ha preso in sostanza le distanze suo successore Littera (che ha contribuito a fare eleggere).

La promessa

Nemmeno le rassicurazioni dell’assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna e del presidente dell’Egas Fabio Albieri sui futuri investimenti di Abbanoa sono servite a rasserenare gli animi. «Possiamo prendere l'impegno che Abbanoa collegandosi alla nuova rete faccia un investimento per questa comunità», ha detto l’assessore Sanna. «L’Egas, su indicazioni di Abbanoa destina le risorse necessarie a migliorare il servizio», ha confermato il presidente Albieri, che ha citato il caso «di Capoterra, al centro di un piano di investimenti da 12 milioni di euro. Lo stesso faremo con Serramanna». L’approvvigionamento idrico, ha aggiunto Albieri, «arriverà dall’acquedotto di Donori, mentre il sistema pozzi rimarrà nella disponibilità di Serramanna».