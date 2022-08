Abbanoa, Littera ora passa al contrattacco 

L’amministrazione comunale difende, nonostante il parere contrario dell’Ente di governo dell’ambito della Sardegna (Egas), la gestione autonoma del servizio idrico, in procinto di passare ad Abbanoa. Ad affermarlo è il sindaco Gabriele Littera, che in una lunga nota conferma «l’incarico al legale prescelto per un ricorso». «Stiamo continuando a difendere la gestione autonoma del servizio idrico. E, anche se questa battaglia è difficile e gli ostacoli sono enormi, si continua ad insistere fino all'ultimo giorno con totale onestà, massima trasparenza e impegno. La differenza con chi oggi non è chiamato ad amministrare il Comune e noi sta nel fatto che ci dobbiamo muovere all’interno di un contesto di regole, leggi, norme che non tutti possono, devono, vogliono capire. Ad ogni modo, fin quando c’è ancora una possibilità la andiamo a perseguire», scrive Littera.

La risposta

Il sindaco risponde alla minoranza che nel Consiglio comunale aperto di qualche giorno fa lo aveva attaccato pesantemente. «Il gruppo Serramanna Futura, per il tramite del suo capogruppo Pahler ci chiede se abbiamo valutato di affidare al Cisa Service Srl, società in liquidazione, la gestione del servizio idrico per evitare che questo passi ad Abbanoa. Da quanto risulta a me non è un’opzione praticabile, ma l'augurio è di essere smentito». Anche Sergio Murgia, sindaco per due consiliatura, non sfugge alla replica. «L’ex sindaco ha riferito del fatto che nel 2016 ha inviato una comunicazione all’Egas in cui egli attestava, con quella che sembrerebbe essere stata una autodichiarazione, il possesso da parte del Comune di tutti i requisiti di legge e l’Egas, a suo dire, non ha mai risposto a ciò. Spero che anche questa autodichiarazione, sfuggita forse al protocollo di Egas, possa essere sufficiente a mantenere la gestione autonoma».

L’attacco

Il sindaco replica anche a chi («Qualche sfortunato», li definisce Littera, «ci accusa di esserci venduti, di aver venduto, di aver tradito le aspettative, e tante altre sciocchezze») nella seduta consiliare infuocata del 4 agosto, lo aveva accusato di avere tradito il mandato popolare (nel programma elettorale di Littera, come pure dei suoi sfidanti al voto, era presente la difesa della gestione autonoma dell’acqua). «Siamo qui da 9 mesi, prendetevi il tempo di giudicare», è l’invito. Il ricorso al Tar contro la decisione dell’Egas, come base della difesa della gestione autonoma insomma. «Abbiamo affidato l'incarico al legale prescelto per un ricorso. Sin dal giorno della pubblicazione delle delibere di Egas abbiamo riscontrato un trattamento diverso tra Comuni soggetti a verifica, alcuni dei quali sembra non abbiano i requisiti ma hanno mantenuto la gestione autonoma. È un atto dovuto sul quale ci siamo mossi e impegnati dal primo giorno utile», conclude Littera.