Abbanoa, il Gasi con il Comune 

Il Comitato Gasi (che riunisce i Comuni sardi titolari della gestione autonoma del servizio idrico) si schiera con il Comune di Serramanna in difesa della gestione autonoma del servizio idrico dopo la delegittimazione dell’Egas (Ente di governo dell’ambito della Sardegna).

La riunione

«Acqua: anche il Gasi idrico ci sostiene – è l’incipit del post pubblicato su Facebook dal sindaco di Serramanna Gabriele Littera, invitato alla riunione di due giorni fa del Comitato che si è svolta a Paulilatino –. Ho preso parte, su invito di segretario e presidente, alla riunione del Comitato Gasi apprezzando e condividendo lo spirito che è ben riassunto nel comunicato dello stesso Gasi. È stata un’occasione utilissima per ripercorrere il passato e parlare di presente e futuro del Comitato e di Serramanna», riflette il sindaco Littera, citando la nota del Gasi che, nella parte relativa alla gestione autonoma (negata, come detto, dall’Egas) del servizio idrico del Comune di Serramanna rappresenta il primo segnale positivo dopo un’estate di passione per Serramanna e per il suo acquedotto con la mobilitazione del comitato “Serramanna contro Abbanoa” e le iniziative dell’amministrazione cittadina culminate con il ricorso al Tar contro la decisione dell’Egas di negare la gestione autonoma.

L’appello

La svolta, sperano i serramannesi, può ora arrivare dal Gasi. Il Comitato è rappresentato nel Comitato istituzionale dell’Egas da Nicola Muzzu, sindaco di Aggius, mentre il segretario del Gasi Giovanni Ruggeri «ha mandato – scrive il Gasi in una nota – per definire una forma consortile che, nel rispetto delle gestioni locali, sia da supporto alle amministrazioni – non è tutto –. Presente il sindaco di Serramanna Gabriele Littera il Comitato Gasi ha potuto valutare la procedura e le condizioni che hanno portato Egas a negare il riconoscimento per la gestione in questo Comune e ha auspicato e assunto l’impegno perché tale valutazione sia riformata e ricondotta alla volontà dell’amministrazione locale e alla sua cittadinanza che la difende fortemente».